Das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen soll die Missbrauchsfälle in der Katholischen Kirche wissenschaftlich aufarbeiten. Der Kriminologe Christian Pfeiffer ist damit beauftragt, die Entwicklung der Vorfälle in neun ausgewählten Bistümern zwischen den Jahren 1945 bis 2010 zu untersuchen, in den anderen 18 Bistümern für die Jahre 2000 bis 2010.

Ziel sei es, intensiver nach den Ursachen des Missbrauchs und nach Präventionsmöglichkeiten zu forschen, sagte der Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für den Missbrauchsskandal, der Trierer Bischof Stephan Ackermann.

Anfang vergangenen Jahres war bekannt geworden, dass in Schulen und anderen Einrichtungen, beim Jesuitenorden und den Kirchen über Jahrzehnte Kinder sexuell missbraucht wurden und körperlicher Gewalt ausgesetzt waren. Die katholische Kirche hatte im März angekündigt, jedem minderjährigen Opfer bis zu 5.000 Euro Entschädigung zu zahlen. Zusätzlich will sie bei akutem Bedarf Kosten für eine Psychotherapie oder Paarberatung übernehmen. Das sei der erste Schritt der Aufarbeitung gewesen, sagte Ackermann, der seit Februar 2010 Beauftragter ist. Auch der Staat hatte mit der früheren Bundesfamilienministerin Christine Bergmann (SPD) eine Missbrauchsbeauftragte eingesetzt. Die Jesuiten kündigten ebenfalls Entschädigung an.

Ackermann sagte, inzwischen sei die Zahl der Opfermeldungen "deutlich zurückgegangen, so dass der Zeitpunkt geeignet scheint, die vorliegenden Daten und Fakten wissenschaftlich aufzuarbeiten". Die Bischöfe wollten dabei nicht bei dem stehen bleiben, was die Kirche über die Meldungen von Opfern erfahren habe. "Wir wollen auch der Wahrheit, die möglicherweise noch unentdeckt in Akten vergangener Jahrzehnte liegt, auf die Spur kommen", sagte der Beauftragte. Die Kirche will dazu auch Einsicht in die Personalakten gewähren.

Außerdem solle mit Hilfe unabhängiger Experten versucht werden, zu verstehen, "wie es zu den Ungeheuerlichkeiten sexuellen Missbrauchs durch Kleriker und kirchliche Mitarbeiter kommen konnte". Nach Abschluss der Untersuchungen wolle die Kirche ihr Präventionskonzept überprüfen und falls nötig ergänzen.

Der Kriminologe Pfeiffer gab in der ZEIT bereits Einblick in seine Studien. Er hält sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche für nicht weiter verbreitet als in anderen Teilen der Bevölkerung. Es gebe "Anhaltspunkte dafür, dass die Priester im Vergleich zu Männern ihrer Altersgruppe in Deutschland unterrepräsentiert sind". Ob das Eheverbot für katholische Geistliche den Missbrauch begünstige oder ihn im Gegenteil sogar unwahrscheinlich mache, lasse sich gegenwärtig noch nicht sagen, so Pfeiffer.

Mit dem zweiten Forschungsprojekt soll sich der Direktor des Instituts für Forensische Psychiatrie der Universität Essen-Duisburg, Norbert Leygraf, gemeinsam mit weiteren Experten befassen. Ziel des Teams sei, sich ein umfassendes Bild über die Täterpersönlichkeiten zu machen, um daraus Präventionsmöglichkeiten abzuleiten, sagte Ackermann.