Großbritanniens Premierminister David Cameron will in einer außerordentlichen Sitzung im Unterhaus Stellung zu dem Abhörskandal der mittlerweile eingestellten Zeitung News of the World nehmen. Cameron ist vorzeitig von einer Afrika-Reise zurückgekehrt, um sich zu den illegalen Recherchemethoden der Zeitung des Medienunternehmers Rupert Murdoch zu äußern.

Cameron wird wegen seiner engen Kontakte zu britischen Murdoch-Medien kritisiert. Der Premierminister hatte den früheren Chefredakteur von News of the World, Andy Coulson, 2010 zu seinem Regierungssprecher gemacht. Als Chefredakteur war Coulson bereits 2007 wegen der Affäre bei News of the World zurückgetreten. Vor wenigen Tagen wurde er wegen des Abhörskandals festgenommen.

Cameron wird außerdem große Nähe zu Rebekah Brooks nachgesagt, der zurückgetretenen Geschäftsführerin der Verlagsholding News International. Brooks war unter anderem Gast bei Camerons 44. Geburtstag. Insgesamt war das die 27. Begegnung Camerons mit Murdoch-Managern in seinen 15 Monaten Amtszeit.

Oppositionsführer Ed Miliband sagte, Cameron sei einem "katastrophalen Einschätzungsfehler" unterlegen, als er Coulson zum Regierungssprecher machte. Der Labour-Abgeordnete Gerald Kaufman fragte: "Sollte der Premierminister nicht seine Position überdenken?" Auch der ehemalige Polizeichef Paul Stephenson forderte Cameron indirekt zum Rücktritt auf.

Parlament wirft Konzern Behinderung von Ermittlungen vor

Ein Untersuchungsausschuss des britischen Parlaments wirft Rupert Murdochs Medienimperium News international unterdessen vor, Ermittlungen der Polizei behindert zu haben. News International habe bewusst versucht, verschiedene Ermittlungsverfahren in der Affäre zu verhindern, heißt es in einem Bericht des Ausschusses. Außerdem stellte der Ausschuss "Versäumnisse" bei Scotland Yard fest. Die ersten Ermittlungen in den Jahren 2005 und 2006 seien "sehr mangelhaft" gewesen. Scotland-Yard-Vize John Yates, der bereits zurückgetreten ist, habe sich "ernsthafte Fehleinschätzungen" geleistet.

Besonders schwere Vorwürfe erhob der überparteiliche Ausschuss gegen Yates' Vorgänger Andy Hayman, der für die ersten Ermittlungen verantwortlich gewesen war. Der frühere Vizechef von Scotland Yard habe "bewusst" Tatsachen verschwiegen. Hayman hatte nach seiner Zeit bei der Polizei als Kolumnist für das Murdoch-Blatt The Times gearbeitet.

Die Parlamentarier forderten eine Untersuchung der Vorwürfe, dass Reporter der News of the World Polizisten für Informationen bezahlt hätten. Außerdem verlangten sie zusätzliche Mittel für die im Januar wieder aufgenommenen Ermittlungen zum Abhörskandal bei dem Boulevardblatt.

Journalisten des Boulevardblattes News of the World hatten in der Vergangenheit nicht nur Prominente abgehört und Polizisten bestochen, sondern auch Handy-Mailboxen der Angehörigen von getöteten Soldaten sowie eines entführten Mädchens geknackt.