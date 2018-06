Wegen eines verdächtigen Gepäckstücks ist der Hauptbahnhof in Oslo am Mittwochmorgen teilweise geräumt worden. Der Inhalt des Koffers erwies sich jedoch als harmlos, und der Bahnhof wurde wieder freigegeben. Wie ein Sprecher der norwegischen Bahn sagte, war an einem Gleis, das von einem Flughafenzubringer genutzt wird, ein herumstehender Koffer entdeckt worden, der offenbar niemandem gehörte. Die Polizei habe alle "notwendigen Maßnahmen" eingeleitet.

Wie der Fernsehsender TV2 berichtete, waren Hunde zum Aufspüren von Sprengstoff im Einsatz. Die Polizei suchte demnach nach einem 25 bis 30 Jahre alten Mann mit einer schwarz-weißen Kopfbedeckung. Er soll dem Bericht zufolge in einen der Busse eingestiegen sein, die zurzeit die Bahn zum Flughafen ersetzen. Er habe den Koffer abgestellt und sei dann wieder ausgestiegen.

Fahndung nach potenziellem Nachahmungstäter

Die norwegische Polizei fahndet außerdem nach einem möglicherweise gewaltbereiten Verehrer des geständigen Attentäters Anders Behring Breivik. Der Mann identifiziere sich mit Breivik und gelte als psychisch instabil und gefährlich, berichtete der Fernsehsender NRK. Die Polizei veröffentlichte ein Foto des 42-Jährigen, der nach einem Angriff auf eine Polizeistation erst am Montag aus dem Gefängnis freigelassen worden war. Polizeisprecher Per Thomas Omholdt sagte, es gebe keine direkte Verbindung zwischen dem Verdächtigen und den Anschlägen vom Freitag. Der Mann solle aber festgenommen und von einem Arzt untersucht werden.

Norwegens Behörden sind wegen der Terroranschläge in erhöhter Alarmbereitschaft. Bei den Attentaten im Regierungsviertel in Oslo und auf der Insel Utøya waren am Freitag insgesamt mindestens 76 Menschen getötet worden.