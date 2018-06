Nach der schweren Schiffskatastrophe auf dem russischen Fluss Wolga bergen Taucher immer mehr Leichen. Etwa 100 Menschen sollen ums Leben gekommen sein. Unter den Toten sind nach Angaben von Überlebenden viele Kinder. Eine Vielzahl der Leichen sei am Morgen im Inneren des Schiffswracks gefunden worden, in den Kajüten, aber auch im Restaurant und in der Bar des Ausflugsschiffs Bulgaria. Das teilte der russische Zivilschutz nach Angaben der Agentur Interfax mit. Es gibt nach offiziellen Angaben kaum noch Hoffnung auf Überlebende. Die Chancen seien minimal, teilte das Zivilschutzministerium nach Angaben mit.

Das mehr als 50 Jahre alte Ausflugsschiff Bulgaria war bei einem schweren Unwetter drei Kilometer vom Ufer entfernt gesunken. Nach ersten Erkenntnissen gehen Ermittler davon aus, dass der Kapitän zu viele Passagiere an Bord nahm und die Wettervorhersagen missachtet hatte. Die Behörden gehen Hinweisen nach, wonach etwa 200 Menschen auf der Bulgaria reisten.

"Der Kapitän hätte wissen müssen, dass das Wetter keine Kreuzfahrten erlaubt", sagte der Sprecher der örtlichen Zivilschutzbehörde, Michail Turkow, nach Angaben der Agentur Interfax.

Die Bulgaria sank innerhalb weniger Minuten

Taucher suchten die ganze Nacht hindurch bei extrem schlechter Unterwassersicht von weniger als einem Meter nach Opfern des Unglücks. Medien in Moskau sprachen von einer Tragödie. Hunderte Helfer waren im Einsatz. Überlebende erhielten psychologische Betreuung.

Nur rund 80 Menschen hatten sofort nach Sinken der Bulgaria gerettet werden können: Ein nachfolgendes Kreuzfahrtschiff hatte sie aus dem Wasser geholt. An der Unglücksstelle ist die Wolga rund 20 Meter tief. Das Schiff mit zwei Decks ging nach Augenzeugenberichten bei dem Unwetter innerhalb weniger Minuten unter. Die Bulgaria war ein altes Boot des Reiseanbieters Agroretschtur, sie wurde laut Medienberichten 1955 in der damaligen Tschechoslowakei gebaut.