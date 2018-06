Die Vereinten Nationen haben für zwei Gebiete im dürregeplagten Bürgerkriegsland Somalia eine akute Hungersnot ausgerufen. Betroffen seien die beiden südlichen Regionen Bakool und Lower Shabelle, teilte das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten mit. Die UNO warnte, dass sich die Hungersnot ohne rasche Gegenmaßnahmen in den kommenden zwei Monaten auf alle acht Regionen des südlichen Somalia ausbreiten werde.

Eine akute Hungersnot herrscht laut UNO dann, wenn in mindestens 20 Prozent der Haushalte extremer Nahrungsmittelmangel besteht und mehr als 30 Prozent der Menschen stark unterernährt sind. Ein weiterer Richtwert ist der Hungertod von täglich mindestens zwei Menschen pro 10.000 Einwohner.

Der UN-Koordinator für humanitäre Hilfe in Somalia, Mark Bowden, sagte in Nairobi: Wegen der "schockierenden Schwere der somalischen Krise" sei die Ausrufung der Hungersnot nötig geworden. Die Sterblichkeitsrate in Teilen Südsomalias liege bereits täglich bei sechs Menschen auf 10.000 Einwohner. "Die Menschen sind nicht mehr in der Lage, Lebensmittel zu finden." Es seien bereits 3,7 Millionen Menschen allein in Somalia von der Krise betroffen. "Zehntausende sind schon gestorben, die meisten von ihnen Kinder", sagte Bowden. Diese verzweifelte Situation erfordere ein sofortiges Eingreifen, um Leben zu retten.

Die Direktorin des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, Josetta Sheeran, berichtete, ihre Organisation kämpfe am Horn von Afrika seit sechs Monaten gegen die Auswirkungen der Dürre: "Die Schwere und Weitläufigkeit der Krise verbunden mit der Unmöglichkeit für die Hilfsorganisationen, alle betroffenen Gebiete zu erreichen, hat die Krise jetzt zu einer schweren Hungersnot gemacht, die schnelles Handeln erfordert."

300 Millionen Dollar gegen die Hungersnot benötigt

Die Dürre der vergangenen Jahre hat der Landwirtschaft in Somalia schwer zugesetzt, erklärte die für das Land zuständige UN-Stelle. Insgesamt sei die Hälfte der somalischen Bevölkerung, geschätzte 3,7 Millionen Menschen, von der Krise betroffen. Neben Somalia leiden auch Millionen Menschen in Äthiopien, Kenia, Dschibuti und Uganda unter den Folgen der Dürre.

In den nächsten zwei Monaten werden nach Angaben der UN 300 Millionen Dollar gebraucht, um die Folgen der Dürre zu bekämpfen, aber diese Summe werde wahrscheinlich noch steigen. "Die kommenden zwei Monate sind besonders kritisch, aber wir müssen uns auch auf langfristige Hilfen vorbereiten", sagte UN-Koordinator Bowden.

Das Welternährungsprogramm ist an der Planung einer Luftbrücke beteiligt, um kalorienangereicherte Kekse und andere Nahrungsmittel für unterernährte Kinder, Mütter und Schwangere nach Südsomalia zu befördern. Es könnte den eigenen Angaben zufolge die größte jemals unternommene Hilfsaktion der Organisation werden.