Dominique Strauss-Kahn wehrt sich mit einer Verleumdungsanzeige gegen den Vergewaltigungsvorwurf der französischen Autorin Tristane Banon. Laut seinem Anwalt hat Strauss-Kahn unverzüglich Anzeige erstattet, als die Vorermittlungen am Freitag bekannt geworden waren. Er bezeichnet die Vorwürfe der 32-Jährigen als "erfunden" und hatte ihr zuvor bereits mit einer Klage gedroht.

Banon hatte den im Mai zurückgetretenen IWF-Chef am Dienstag wegen versuchter Vergewaltigung angezeigt. Sie wirft ihm vor, er habe versucht, sie bei einem Interview in einer Pariser Wohnung im Februar 2003 zu vergewaltigen. Damals habe sie ihn nicht angezeigt, weil sie sich keine Chancen gegen den einflussreichen Politiker ausgerechnet habe, hatte Banon gegenüber dem Nachrichtenmagazin L'Express erklärt. In ihrem Umfeld sei ihr von einer Anzeige abgeraten worden.

Banon hatte schon 2007 in einer Fernsehsendung gesagt, der Sozialist sei bei dem Interview wie "ein brünftiger Schimpanse" über sie hergefallen. Strauss-Kahns Name wurde dabei aber ausgeblendet. Der Fernsehsender Paris Première will die Sendung am Mittwochabend erneut ausstrahlen.

Versuchte Vergewaltigung verjährt in Frankreich nach zehn Jahren – sollte es zu einem Prozess und einer Verurteilung kommen, beträgt die Höchststrafe 15 Jahre Haft.