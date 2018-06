Die Polizei hat die Büroräume und die Privatwohnung eines Gegners des Bahnhofprojekts Stuttgart 21 durchsucht. Der Sprecher der Aktionsgruppe Parkschützer, Matthias von Herrmann, weigere sich, Beweismaterial zur Verfügung zu stellen, teilte die Stuttgarter Polizei zur Begründung mit.

Die Ermittler seien auf der Suche nach Filmaufnahmen, die Initiatoren des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21 auf einer Pressekonferenz zeigten. In den Videos sei unter anderem der Angriff auf einen Polizisten am 20. Juni zu sehen. Damals hatten laut Polizei mehrere Hundert Gegner des Bahnhofsprojektes Stuttgart 21 eine Baustelle gestürmt und neun Polizisten verletzt. Eine Streife in Zivil sei nach ihrer Enttarnung schwer verwundet worden.

Das Bildmaterial sei entgegen der Zusagen Hermanns der Polizei und Staatsanwaltschaft nicht zur Verfügung gestellt worden. Auch seien die Zeugen nicht benannt worden. Der Sprecher der Parkschützer sowie weitere Zeugen seien zudem Vorladungen zu Vernehmungen nicht nachgekommen.

Schlichter Heiner Geißler will am Donnerstag über den Termin für die öffentliche Vorstellung der Stresstestergebnisse für den Tiefbahnhof beraten. Es sei ein Treffen auf Arbeitsebene im Stuttgarter Rathaus geplant, sagte ein Sprecher des Stuttgarter Verkehrsministeriums. Für Ressortchef Winfried Hermann (Grüne) nimmt ein Vertreter teil. Ein weiteres Gespräch soll am Freitag folgen.

Zuvor hatte Geißler erklärt, dass eine Verschiebung der Präsentation durchaus denkbar sei. Bisher ist sie am 14. Juli geplant. Hintergrund ist die Forderung des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21. Die Gegner verlangen drei Wochen Zeit, um die Ergebnisse zu prüfen. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will den Zeitraum ausweiten.



Die Bahn besteht allerdings auf den Termin am 14. Juli, weil einen Tag später die Vergabefrist für den Filder-Tunnel und einen weiteren Tunnel im Wert von 750 Millionen Euro abläuft. Eine weitere Verzögerung und eine neuerliche Ausschreibung würde Kosten in Millionenhöhe nach sich ziehen. Das hatte Kretschmann allerdings unter Hinweis auf den Bahn-Technikvorstand Volker Kefer angezweifelt.