In einem zyprischen Marinestützpunkt und einem angrenzenden Kraftwerk ist es zu einer Reihe schwerer Explosionen gekommen, bei denen mindestens zwölf Menschen ums Leben kamen. 59 Menschen wurden nach Berichten der staatlichen zyprischen Nachrichtenagentur CNA verletzt.

Die zyprische Regierung geht bislang von einem Unfall aus. Nach Angaben der Nationalgarde waren auf dem Stützpunkt aus noch unbekannten Gründen mehrere seit Jahren dort lagernde Container mit Munition explodiert. Sie stammten aus einem illegalen Munitionstransport und waren vor drei Jahren an Bord eines Frachters vor Zypern beschlagnahmt worden.

Augenzeugen berichteten, gegen vier Uhr am Morgen sei auf dem Stützpunkt ein Brand ausgebrochen. Dann sei es zu mehreren kleinen und einer gewaltigen Explosion gekommen. Der gesamte Stützpunkt, aber auch das Kraftwerk und umliegende Gebäude, Tavernen und Bars am Strand wurden dabei schwer beschädigt. Zum Zeitpunkt der Explosionen waren sie leer, Hotels und Touristen gibt es in der Region nicht. Auch in der Ortschaft Mari hätten die Explosionen Schäden an fast allen Gebäuden hinterlassen.



Auf der Autobahn Larnaka-Limassol wurden Dutzende Autofahrer durch Splitter verletzt. "Es kamen aus dem Himmel Holzlatten, Eisenstangen, ganze Teile von Dächern auf uns runter", schilderte eine Autofahrerin ihre Erlebnisse im Fernsehen. Die Detonationen seien "ohrenbetäubend" gewesen.

In weiten Teilen der Insel fiel nach den Explosionen der Strom aus. Nach dem Ausfall des schwer beschädigten Kraftwerks – es produzierte knapp die Hälfte des auf der Insel benötigten Stroms – hängt die Versorgung von zwei kleineren Anlagen ab. Auch der Betrieb auf den Flughäfen von Larnaka und Paphos wurde gestört.