Im Irak haben Terroristen mehrere Bombenanschläge verübt. Nach Angaben von Polizisten und Krankenhausärzten wurden landesweit mindestens 60 Menschen getötet, mehr als 100 Menschen wurden verletzt.

Der erste Anschlag ereignete sich gegen 8 Uhr Ortszeit in der 170 Kilometer südlich von Bagdad gelegenen Stadt Al-Kut. Dort explodierte vor einer Geburtsklinik ein Sprengsatz. Als danach Helfer und Schaulustige zusammenliefen, detonierte eine zweite Bombe, die in einem Auto versteckt worden war. Ärzte vor Ort sprachen von 34 Toten und 68 Verletzten.

Etwa zur gleichen Zeit drangen in der nördlichen Stadt Tikrit drei Terroristen in den normalerweise streng bewachten Palastkomplex des früheren Präsidenten Saddam Hussein ein. Sie töteten zwei Polizisten und den Chef einer Anti-Terror-Einheit, zehn weitere Polizisten wurden verletzt. Ein Polizeisprecher sagte, einer der Angreifer habe sich mit einem Sprengstoffgürtel in die Luft gesprengt. Ein zweiter Attentäter, der den Angaben zufolge ebenfalls einen Gürtel mit Sprengstoff trug, wurde von Wachpersonal erschossen. Der dritte Terrorist sei entkommen.

Polizei lässt Regierungsgebäude räumen

Mindestens acht weitere Menschen wurden bei einem Autobombenanschlag in Khan Bani Saad getötet, rund 30 Kilometer nordöstlich von Bagdad. Zudem habe es 14 Verletzte gegeben, wie zwei Polizisten sagten. Ein Attentäter habe mit einem Auto, in dem sich eine Bombe befand, ein Gebäude der Stadtverwaltung angegriffen.

In der Stadt Bakuba ordnete die Polizei aus Angst vor weiteren Anschlägen die Räumung eines Regierungsgebäudes an. Laut Polizei habe es Geheimdienstinformationen gegeben, die auf einen Anschlag dort hindeuteten.