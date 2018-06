Inhalt Seite 1 — Die Briten wollen Vergeltung Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Wenn mehr als zwei Drittel der Bevölkerung nach einem kurzen Prozess schreien, zerbröselt der Rechtsstaat. Und jeder Gerechtigkeitssinn. Dann dienen Gefängnisstrafen nicht mehr dem Zweck, die Gesellschaft zu schützen und Täter zu rehabilitieren. Sie erfüllen nur noch das Verlangen nach Vergeltung.

Englische Gerichte verhängen seit Wochen in Schnellverfahren drakonische Strafen gegen Anstifter und Mittäter der Unruhen am zweiten August-Wochenende. Ein Richter im nordenglischen Chester verurteilte zwei junge Männer zu jeweils vier Jahren Gefängnis , sie hatten ihre Freunde über Facebook zu Aufruhren in ihren Wohnorten angestachelt. Keiner war gekommen. Ein Bezirksrichter in Manchester belehrte einen 22-Jährigen, der eine Portion Eiscreme aus einer geplünderten Patisserie geklaut hatte. Er sei verpflichtet, schnell und hart mit Straftätern wie ihm zu verfahren und verwies den Fall an ein höheres Gericht, das eine ausgedehnte Haftstrafe verhängen kann.

Die Unruhen werden mehr als 3.000 Verfahren nach sich ziehen. 1.300 Fälle wurden bereits durchgezogen. Gegen einen scheinbar unkohärenten Mob, der Ladenfenster einwarf, Häuser anzündete, Polizeiwagen zertrümmerte und sich als Revolutionäre gebärdete. Gegen Studenten und Abiturienten, die sich der Verführung des Augenblicks nicht entziehen konnten. Gegen Obdachlose, die eine Schachtel Zigaretten oder eine Flasche Mineralwasser mitgehen ließen. Gegen Gewohnheitsdiebe, die glaubten, bei der Gelegenheit ungestraft ihrem Handwerk nachgehen zu können. Vor allem aber gegen die Mitglieder der gefürchteten Londoner Jugendbanden.

Liberale Granden erhoben Einspruch. Lord MacDonald, ehemaliger Generalstaatsanwalt und Mitglied des Oberhauses, warnte die Gerichte vor einem kollektiven Verlust von Verhältnismäßigkeit und "ohne Rücksicht auf Gerechtigkeit und Humanität" verhängten Strafen. Lord Carlile, ehemaliger Terrorberater der Regierung, warnte, es helfe gar nichts, nur die Gefängnisse voll zu stopfen. Der ehemalige Liberalenführer Sir Menzies Campbell ermahnte Politiker, die Gerichte nicht zu immer schärferem Vorgehen anzustacheln.

Doch die tun genau das. Allen voran der 2010 als liberalkonservativer Neuerer angetretene Premierminister David Cameron. Jetzt brechen bei ihm die Recht- und Ordnungsinstinkte eines Thatcher-Torys durch. Und ein gerütteltes Maß Populismus. Das Volk ruft nach Rache. Eine überwältigende Mehrheit, fand eine vom Guardian in Auftrag gegebene Umfrage nun heraus, unterstützt die harte Linie von Justiz und Politik. 70 Prozent beantworteten die Frage , ob bei den Unruhen des Diebstahls oder anderer Delikte überführte Personen härtere Gefängnisstrafen als üblich erhalten sollten, um ein Exempel zu statuieren, mit Ja.

Nur 25 Prozent hielten die Ausnahmejustiz für verkehrt. Fünf Prozent hatten keine Meinung – ein Hinweis darauf, wie sehr die Gesellschaft das Thema diskutiert. Bei einer detaillierteren Betrachtung des Umfrageergebnis überrascht es kaum, das konservative Wähler mit 82 Prozent am solidesten hinter den Gerichten stehen. Doch auch Liberale (60 Prozent) und Labouranhänger (62 Prozent) votieren mit großer Mehrheit für ein superhartes Vorgehen. Und Frauen sind mit 74 Prozent die robusteren Anhänger der neuen Zucht als Männer (66 Prozent).