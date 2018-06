In Großbritannien ist ein weiterer Mensch seinen Verletzungen erlegen: Ein 68 Jahre alter Mann starb, nachdem er am Montag im Londoner Stadtteil Ealing attackiert worden war. Er hatte ein Feuer löschen wollen, teilte Scotland Yard mit.

Es seien bereits Mordermittlungen eingeleitet. "Dies war ein brutaler Vorfall, der zur sinnlosen Tötung eines unschuldigen Mannes führte", sagte Polizei-Inspektor John McFarlane. Der Mann war der fünfte Mensch, der bei den Randalen getötet worden war.



Im Fall von drei in Birmingham während der Krawalle ums Leben gekommenen Männern nahm die Polizei drei Tatverdächtige fest, darunter einen 16-Jährigen. Die Männer waren am frühen Mittwochmorgen von einem Autofahrer überrollt und getötet worden. Nach Angaben von Zeugen hatten sie Geschäfte ihrer Wohngegend vor Plünderern schützen wollen. Am Mittwoch war bereits ein 32-Jähriger unter Mordverdacht festgenommen, später aber auf Kaution wieder freigelassen worden.

Außerdem war ein 26-Jähriger, der in der Nacht zum Dienstag angeschossen wurde, im Krankenhaus gestorben. Der Mann war mit mehreren Schusswunden in einem Auto im Bezirk Croydon gefunden worden. Nach Angaben der Polizei waren zu dem Zeitpunkt zwei weitere Personen anwesend. Sie wurden verhaftet, weil sie Diebesgut bei sich trugen.

Keine weiteren Ausschreitungen auf den Straßen

Nach vier Krawall-Nächten war es in der Nacht zum Donnerstag erstmals ruhig geblieben, offenbar wegen des Großaufgebots der Sicherheitskräfte. Auch in der Nacht zu Freitag blieben erneute Ausschreitungen aus.

Um neue Krawalle zu verhindern, sollen auch in den nächsten Tagen und über das Wochenende noch rund 16.000 Polizisten in London im Einsatz bleiben. Außerdem soll die Polizei mehr Spielraum im Kampf gegen Gewalttäter und Plünderer bekommen. Neben dem Einsatz von Gummigeschossen und Wasserwerfern soll die Polizei Vermummten die Gesichtsmaske abnehmen dürfen. Auch die Möglichkeit, eine Ausgangssperre zu verhängen, solle überdacht werden.



Premierminister David Cameron werde außerdem prüfen lassen, ob die Polizei Unterstützung von Soldaten benötige und Straftätern der Zugang zu Onlinediensten wie Twitter und Facebook verwehrt werden könne. Er selbst teile aber die Meinung der Polizei, die nicht für einen Militäreinsatz sei, sagte Cameron bei einer Krisensitzung des britischen Parlaments. Oppositionsführer Ed Miliband sicherte Cameron Unterstützung zu.

Weiterhin Kürzungen im Polizeietat



Cameron machte gewalttätige Straßengangs als Hauptursache für die Randale der vergangenen Tage verantwortlich. Er will nun ein Anti-Gang-Programm nach dem Vorbild der USA ins Leben rufen. "Wir werden nicht zulassen, dass eine Kultur der Angst auf unseren Straßen herrscht, und wir werden alles tun, was nötig ist, um Recht und Ordnung wieder herzustellen und unsere Stadtviertel aufzubauen", sagte Cameron.



Er räumte ein, zu Beginn der Ausschreitungen sei "viel zu wenig Polizei" auf den Straßen Londons unterwegs gewesen. Dennoch will er auf seine im Zuge des Sparprogrammes geplanten Kürzungen beim Polizeietat in Höhe von 20 Prozent nicht verzichten. Die Labour-Opposition hatte gefordert, die Streichungen angesichts der Krawalle und bevorstehender Großereignisse wie Olympia 2012 in London zu überdenken.

Die Polizei habe in den vergangenen Tagen bewiesen, dass es möglich sei, aus den vorhandenen Ressourcen das Maximale herauszuholen, so Cameron.

Die Krawalle in Großbritannien waren am Samstag im nördlichen Londoner Stadtteil Tottenham ausgebrochen und hatten sich immer weiter ausgebreitet. Auslöser war der Tod eines 29 Jahre alten Familienvaters, der von der Polizei erschossen worden war. Ballistische Untersuchungen ergaben, dass der Mann selbst nicht auf die Polizisten geschossen hatte. Das hatte Scotland Yard zuvor behauptet.