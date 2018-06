Das norwegische Parlament hat mit einer Gedenkstunde an die Opfer der Terroranschläge in Oslo gedacht. An der Trauerstunde nahmen Überlebende, Angehörige von Opfern sowie Norwegens Regierung, König Harald V. und Kronprinz Haakon teil. Die Abgeordneten hielten eine Schweigeminute und sangen die norwegische Nationalhymne. Die Fahnen des Parlamentsgebäudes hingen auf Halbmast.

Ministerpräsident Jens Stoltenberg lobte in einer Rede die Haltung der Norweger. Die Bevölkerung habe auf die Terroranschläge "verantwortungsvoll und mit Würde reagiert und sich für die Demokratie entschieden". Die Generation des 22. Juli sei "die der Helden und der Hoffnung". Er mahnte, dass es nun "keine Hexenjagd auf die Meinungsfreiheit" geben dürfe. Der Parlamentspräsident Dag Terje Andersen verlas die Namen aller Opfer.

Der rechtsradikale Attentäter, Anders Behring Breivik, hatte am 22. Juli durch eine Bombe im Osloer Regierungsviertel und bei einem Massaker auf der Insel Utøya 77 Menschen getötet. Die große Mehrzahl der Toten waren Jugendliche im Alter zwischen 14 und 19 Jahren, die an einem sozialdemokratischen Ferienlager teilnahmen. Als Motiv gab Breivik seinen Hass auf islamische Zuwanderer und seine Abneigung gegen die in Oslo regierende sozialdemokratische Partei an. Der Prozess gegen Breivik wird 2012 beginnen.

Stoltenberg kündigte an, dass es am 21. August eine große nationale Trauerfeier für die Toten geben wird. Dort sollen der Opfer gedacht, aber auch ihre Familien, die Helfer bei den Rettungseinsätzen, das Personal aus Krankenhäusern und die Polizisten gewürdigt werden.