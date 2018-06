Die Zahl der durch Terroranschläge getöteten Menschen ist nach Angaben der US-Regierung weltweit deutlich gesunken. 2010 seien bei solchen Attacken 13.186 Menschen ums Leben gekommen, heißt es im jährlichen Terrorismus-Bericht des amerikanischen Außenministeriums.

Damit seien im vergangenen Jahr 12 Prozent weniger Menschen durch Anschläge getötet worden als 2009 – der dritte Rückgang infolge. 2007 hatte die US-Regierung noch 22.719 Todesopfer verzeichnet.

Allerdings sei die Zahl der Anschläge rund um den Globus im Vergleich zum Vorjahr um fünf Prozent auf rund 11.600 gestiegen. Dennoch liege diese Zahl deutlich unter dem Wert von gut 14.400 im Jahr 2007, heißt es in dem Bericht.

In mehr als 75 Prozent der Fälle schlugen die Terroristen in Südasien und dem Nahen Osten zu. In Afghanistan stieg die Zahl der Attacken 2010 im Vergleich zum Vorjahr gar um mehr als 50 Prozent auf gut 3.300, dabei starben insgesamt fast 2.500 Menschen. Für den Irak wurde ein kleinerer Sprung auf fast 2.700 Anschläge verzeichnet. Hier gab es aber mit mehr als 2.700 Toten die größte Opferzahl aller Länder.