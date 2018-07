Die Armut ist in Deutschland regional weiterhin sehr unterschiedlich verteilt. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Im Osten und Norden der Republik gibt es nach wie vor mehr Arme als im Westen und Süden. Am höchsten war die Rate im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern und Bremen, wo etwa jeder fünfte Mensch als arm galt. In Baden-Württemberg und Bayern war es dagegen nur jeder neunte Bürger.



Als arm gilt ein Mensch nach der Definition der Europäischen Union, wenn er mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung auskommen muss. Im Jahr 2010 galt dies dem Statistischen Bundesamt zufolge für Ein-Personen-Haushalte mit einem monatlichen Einkommen von weniger als 826 Euro. Bei Familien mit zwei Kindern beginnt Armut bei unter 1.735 Euro.

Serie: Wie gerecht ist Deutschland? Folge 4 So viele sind arm Relative Armut: In Deutschland wird die Armutsschwelle im Vergleich zum Wohlstand der ganzen Gesellschaft festgelegt. Arm ist hier, wer weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens zur Verfügung hat. Der Median ist so definiert, dass genau die Hälfte der Deutschen mehr verdient, die andere Hälfte weniger. Die Armutsschwelle Höherer Grenzwert: In den vergangenen Jahren schob sich die Armutsschwelle nach oben. Jemand, der im Jahr 1984 noch nicht als arm eingestuft wurde, kann 25 Jahre später durchaus als arm gelten – selbst wenn man die Inflation aus den Daten herausrechnet, die Kaufkraft seines Einkommens sich also nicht verändert oder gar zugenommen hat. Kaufkraft Weniger zum Leben: In den vergangenen Jahren sanken gerade die unteren Einkommen besonders stark. Das zeigt die rote Kurve, die abbildet, wie sich das durchschnittliche Einkommen der ärmsten zehn Prozent der Bevölkerung entwickelt hat. Der Absturz in den 1990er Jahren kam durch die Wirtschaftskrise. Steigende Arbeitslosigkeit traf vor allem die schlecht Ausgebildeten und Geringverdiener. Dann steuerte die Politik gegen, die Einkommenskurve stieg wieder. Seit der Jahrtausendwende streben mittlere und niedrigste Einkommen aber wieder auseinander. Die Serie Deutschland im Jahr 2011: Die Gesellschaft spaltet sich. Reiche werden reicher, Arme ärmer. Wer einmal unten ist, kommt nur noch schwer nach oben – und wer oben ist, stürzt schneller ab. So ist es immer wieder zu lesen. Doch stimmt das auch? ZEIT ONLINE beschreibt in einer siebenteiligen Serie, wie gerecht es in Deutschland wirklich zugeht. Zum Auftakt fragten wir den Gerechtigkeitstheoretiker Stefan Gosepath: Was ist heute noch gerecht? Danach untersuchten wir, ob die Ungleichheit in Deutschland wirklich wächst und ob die Reichen tatsächlich immer reicher werden. In den kommenden Wochen werden wir außerdem klären, ob es stimmt, dass der Aufstieg in Deutschland schwerer als in anderen Ländern gelingt.

Insgesamt galten in Deutschland im Jahr 2010 14,5 Prozent der Menschen als arm. Dabei lag diese Zahl im Osten mit 19,0 Prozent deutlich höher als im Westen mit 13,3 Prozent. Allerdings gingen die Werte in den neuen Ländern im Vergleich zum Jahr 2005 um gut einen Prozentpunkt zurück, während sie im Westen nahezu unverändert blieben.



Am stärksten war der Rückgang in Brandenburg, wo die Armutsquote mit 16,3 Prozent fast drei Prozentpunkte geringer war als 2005. Auch in Sachsen-Anhalt hat sich die Lage verbessert. Zwar lebten dort noch immer 19,8 Prozent der Menschen unter der Armutsschwelle, das waren aber 2,6 Prozentpunkte weniger als vor fünf Jahren.