In der Dortmunder Nordstadt haben ungefähr 1.500 Autonome der linken Szene versucht, Polizeisperren zu einem Neonazi-Aufmarsch mit 700 Teilnehmern zu durchbrechen. Nach Polizeiangaben wurden mehrere Beamten verletzt, einer davon schwer.

Die Linksextremisten hätten die Polizisten mit Pfefferspray, Steinen, Flaschen und Feuerwerkskörpern attackiert. Der Dortmunder Polizeipräsident Hans Schulze sprach von "Gewaltexzessen gegen Polizeibeamte". Die Polizei ging mit Schlagstöcken vor und setzte auch einen Wasserwerfer gegen Demonstranten ein.

Mehrere Menschen wurden festgenommen, darunter auch ein gesuchter Neonazi. Insgesamt waren 4.000 Polizisten im Einsatz. Tausende Demonstranten demonstrierten unterdessen in der Innenstadt friedlich gegen den Aufmarsch.

Die Rechtsextremen, aufgerufen von der Gruppierung Autonome Nationalisten, kommen seit sieben Jahren in Dortmund am "Internationalen Antikriegstag" zusammen, zu dem sonst eher linke Organisationen aufrufen. Der Neonazi-Aufmarsch zählt zu den bundesweit größten jedes Jahr. Die Rechten sprechen vom "Nationalen Antikriegstag". Am 1. September 1939 hatte das nationalsozialistische Deutschland Polen angegriffen und den Zweiten Weltkrieg ausgelöst. NRW-Integrationsminister Guntram Scheider (SPD) nannte es pervers, wenn die Enkel derer, die den Krieg ausgelöst hätten, den Tag zum "Nationalen Antikriegstag" erheben.