Das hessische Innenminsterium hat zwei regionale Ableger des Rockerclubs Hells Angels in Frankfurt verboten. Die Vereinigungen "Frankfurt" und "Westend" des Clubs seien keine Zusammenschlüsse harmloser Motorradfahrer, sondern hätten "den Zweck, in einem bestimmten Gebiet kriminelle Macht zu entfalten", teilte das Innenministerium mit.

"Die beiden verbotenen Charter verstoßen gegen Strafgesetze", sagte Hessens Innenminister Boris Rhein (CDU). Viele Mitglieder seien wegen Gewalt-, Drogen- und Waffendelikten vorbestraft. Das Vermögen der zwei Clubs werde beschlagnahmt. Mit dem Vereinsverbot gehe der organisatorische Zusammenhalt der rechtswidrigen Gruppierungen verloren, die Gründung von Ersatzvereinigungen sei genauso verboten wie das öffentliche Tragen ihrer Abzeichen, betonte Rhein.

Innenministerien von Bund und Ländern können Vereine verbieten, wenn deren Zweck oder Tätigkeit den Strafgesetzen entgegenläuft. Die Nachweise setzen jedes Mal umfangreiche Ermittlungen voraus. Im Fall der Frankfurter Hells Angels dauerten sie nach offiziellen Angaben zwei Jahre.

Organisierte Kriminalität in Motorradclubs

Etliche Rockervereinigungen werden von den Behörden mit der organisierten Kriminalität in Verbindung gebracht, gegen zahlreiche Mitglieder laufen entsprechende Ermittlungen. Nach Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) richtete sich 2010 in Deutschland fast jedes zehnte polizeiliche Ermittlungsverfahren im Bereich der organisierten Kriminalität gegen Rockerclubs oder mit diesen zumindest lose verbundenen Gruppen. Insgesamt gab es 57 Verfahren, Hauptaktivitätsfelder der Rocker waren demnach Erpressungs- und Gewaltdelikte sowie Drogenhandel und -schmuggel. Zudem kommt es immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Anhängern verschiedener Motorradclubs.

In Deutschland wurden in der Vergangenheit schon mehrfach lokale Gruppen der Hells Angels sowie rivalisierender Rockerclubs wie der Bandidos oder der Mongols verboten – unter anderem 2010 in Schleswig-Holstein, im Mai 2011 in Bremen und erst vor Kurzem in Baden-Württemberg.