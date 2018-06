Seit Mai explodieren in Ikea-Möbelhäusern in Europa immer wieder Sprengsätze. Begonnen hatte die Serie im belgischen Gent, im niederländischen Eindhoven und im französischen Lomme. Fast zeitgleich waren dort selbstgebaute Bomben hochgegangen, später traf es auch eine deutsche Filiale in Dresden. Nach Einschätzung der europäischen Polizeibehörde Europol ist für alle Anschläge ein einziger Täter verantwortlich.

Die europäische Polizeibehörde veröffentlichte am Freitagabend die Beschreibung eines Verdächtigen. Der sei zwischen 35 und 45 Jahren alt und habe Englisch gesprochen. Er sei ungefähr 1,75 Meter groß und schlank bis kräftig, habe gebräunte Haut und kurzes, blondes Haar, einen Dreitagebart und trage eine Brille. Auf seiner Internetseite zeigt Europol außerdem ein Foto, auf dem ein dunkelhaariger Mann mit Sonnenbrille ein Möbelhaus betritt.

Der Mann sei vor den Explosionen von Überwachungskameras im niederländischen Eindhoven sowie im belgischen Gent gefilmt worden, teilte Europol mit. Zudem hätten Zeugen den mutmaßlichen Täter weglaufen sehen. Auf der Internetseite ruft Europol die Bevölkerung auf, bei der Identifizierung des Verdächtigen mitzuhelfen.

Belgische Staatsanwaltschaft geht von Erpressung aus

In mehreren Filialen des schwedischen Möbelhauses in Frankreich, den Niederlanden, Belgien und Deutschland sind in den vergangenen Monaten kleine Sprengsätze explodiert. "Die Bauteile detonierten; sie verletzten Menschen und richteten Sachschaden an – einer hätte möglicherweise tödlich sein können", schrieb Europol.

In Dresden wurden bei einem Anschlag am 10. Juni zwei Kunden leicht verletzt. Sie hatten ein Knalltrauma erlitten, als es in der Küchenabteilung der Filiale zu einer Explosion kam. Nach dem Anschlag hatte die Polizei Bilder der dortigen Überwachungskameras veröffentlicht. Der darauf sichtbare Mann ähnelt der Beschreibung, die nun veröffentlicht wurde.

Vergangene Woche ereignete sich ein Vorfall in der tschechischen Hauptstadt Prag, wo Experten der Polizei einen Sprengsatz vor einer Ikea-Filiale entschärfen konnten. Auch in Eindhoven war die Bombe vor dem Laden in einem Mülleimer versteckt gewesen.

Die Hintergründe der Taten sind unklar, die belgische Staatsanwaltschaft geht von Erpressung aus. Ikea hat bisher verneint, erpresst zu werden.