Mindestens 120 Menschen sind in einem Feuer an einer Pipeline in der kenianischen Hauptstadt Nairobi ums Leben gekommen. Die Leitung sei nahe dem Armenviertel Sinai in einer Industrieanlage explodiert, teilte die Polizei mit. Zeugen sagten, ein Leck in einer Pipeline, die durch das Armenviertel führt, habe zu der Explosion geführt. Anschließend habe sich das Feuer rasend schnell ausgebreitet. Die Menschen hätten keine Chance gehabt, zu fliehen. Kenianische Medien berichteten, viele Menschen seien bis zur Unkenntlichkeit verbrannt.

Zahlreiche Verletzte wurden in das Kenyatta National Hospital gebracht. Das Krankenhaus rief zu Blutspenden auf, um den Menschen helfen zu können. Die Feuerwehr versuchte das Feuer zu löschen. Die Helfer hatten Augenzeugen zufolge Schwierigkeiten, an den Ort der Katastrophe zu gelangen. Eine paramilitärische Einheit riegelte das Gelände demnach weiträumig ab. Anwohner mussten die Gebäude verlassen, Arbeiter waren aufgefordert, die Gegend zu meiden. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar.

Nach Angaben der Radiostation Capital FM hatten Anwohner versucht, an Brennstoff aus der leckenden Pipeline zu gelangen, als es zur Explosion kam. Unklar war, ob die Pipeline Öl oder Treibstoff enthielt. BBC berichtete, die Pipeline sei in der Nähe des Slums Leck geschlagen, so dass Treibstoff in die Abwasserkanäle lief. Dort hätten Menschen dann versucht, den Brennstoff abzutransportieren. Jemand soll ein Streichholz angezündet haben, so dass es zur Explosion kam, sagte der BBC-Reporter.

Der Slum mit mehreren Hunderttausend Einwohnern verläuft zu beiden Seiten einer Pipeline der staatlichen Kenya Pipeline Company. Das Unternehmen hatte in der Vergangenheit mehrfach versucht, das Armenviertel räumen zu lassen.

Vor zwei Jahren waren in Kenia 122 Menschen ums Leben gekommen, als nordwestlich von Nairobi ein Tanklaster explodierte. Anwohner waren zuvor mit Benzinkanistern zu dem LKW geeilt, um Treibstoff abzuzapfen.