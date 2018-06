Papst Benedikt XVI. ist in Berlin zu seinem dritten Deutschlandbesuch eingetroffen. Seine Maschine der italienischen Fluggesellschaft Alitalia landete auf dem Flughafen Tegel. Dort nahmen ihn Bundespräsident Christian Wulff und Bundeskanzlerin Angela Merkel in Empfang. Im Anschluss standen Gespräche mit Wulff und Merkel auf dem Programm. Vier Tage lang reist der deutsche Pontifex durch seine Heimat und wird Stationen in Erfurt, dem Thüringer Eichsfeld und in Freiburg einlegen.

Nach dem Treffen mit der Kanzlerin wird es eine politische Premiere geben: Als erster Papst spricht der 84-Jährige im Bundestag. In Zeiten der Schuldenkrise erwarten viele von ihm auch politische Botschaften. Die Rede ist aber umstritten. Etwa 100 der 620 Parlamentarier wollen den Auftritt boykottieren, weil sie ihn für unvereinbar mit der religiösen Neutralität des Staates halten.

Bei Spitzenpolitikern von SPD und CDU stößt dies teilweise auf Unverständnis. Die katholische SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles sagte, die Abgeordneten hätten schon vielen anderen Gastrednern zugehört, "etwa Wladimir Putin und George W. Bush". Diesen Respekt "sollten wir auch dem Papst zollen". Inhaltlich wünscht sich Nahles, dass der Papst zur Finanzkrise, zu den Kapitalmärkten und der "hemmungslosen Profitgier" kritische Worte finde.

Demonstration gegen Sexualpolitik der Kirche

Parallel zur Rede im Bundestag ist nahe dem Brandenburger Tor eine Demonstration gegen die Geschlechter- und Sexualpolitik des Papstes geplant, zu der laut Veranstalter bis zu 20.000 Teilnehmer erwartet werden.

Für den Papst gilt die höchste Sicherheitsstufe. Wegen zahlreicher Absperrungen wird es nach Angaben der Polizei teils zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in der Hauptstadt kommen. Rund 6.000 Polizeibeamte sind im Einsatz. Am Abend wird der Pontifex im Berliner Olympiastadion zu einer Messe mit 70.000 Gläubigen erwartet. Die Liturgie soll weltweit live übertragen werden.

An den Besuch des Papstes knüpfen viele auch Hoffnungen auf eine Reform der katholischen Kirche. Bundespräsident Wulff fordert, dass die Kirche ihr Verhältnis zu geschiedenen und wiederverheirateten Katholiken ändert. "Die Millionen Menschen, die in konfessionsverschiedenen Ehen leben, und die Millionen wiederverheirateten Katholiken, aber auch viele andere Gruppen erwarten befreiende Botschaften", sagte Wulff, der selbst geschieden und wiederverheiratet ist. Die katholische Kirche verweigert bisher wiederverheirateten Geschiedenen die Teilnahme an der Kommunion.

Deutschlands oberster Katholik Robert Zollitsch erwartet vom Papst positive Signale für die weitere Annäherung von katholischer und evangelischer Kirche. Schon der Treffpunkt im evangelischen Augustinerkloster zu Erfurt, in dem Martin Luther gelebt habe, sei ein Zeichen nach außen, sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Auch Begegnungen mit Vertretern der jüdischen Gemeinde und des Islam sind geplant.

Der Deutschland-Besuch des Papstes bis zum 25. September kostet allein die katholische Kirche 25 bis 30 Millionen Euro. Doch auch Kommunen, Bund und Ländern, also dem Steuerzahler, entstehen Kosten in Millionenhöhe.