Ärgert dich Deine Vernunft, so werde katholisch, hat einmal ein deutscher Dichter gesagt. Damit wollte Heinrich Heine ausdrücken, dass Vernunft und Religion, Denken und Glauben verfeindet sind. Das war 1827, im Jahrhundert des erstarkenden Atheismus und des sich zuspitzenden vatikanischen Dogmatismus – als die Fronten zwischen Freidenkern und Katholiken sich verhärteten und der Vatikan die Unfehlbarkeit des Papstes erfand. Etwas von dieser Frontstellung war in den letzten Wochen noch einmal zu spüren, als Dutzende deutsche Abgeordnete ankündigten, der Rede des deutschen Papstes im Bundestag fernbleiben zu wollen.

Und jetzt? Jetzt ist der angeblich Unfehlbare angekommen und hat sie durch seine Kompetenz in Sachen Vernunft beschämt. Jetzt hat er die Dogmatiker aller Lager durch sein einsichtiges, sachliches, bescheidenes, versöhnliches, kluges – mit einem Wort: vernünftiges Auftreten schachmatt gesetzt. Benedikt XVI. hatte sich für seine so heikle und wichtige Rede im Bundestag zwei der ganz großen Menschheitsthemen ausgesucht, die auch in einer modernen Gesellschaft und unabhängig von platten Glaubensfragen verstanden werden können: die Gerechtigkeit und ihr Verhältnis zur Vernunft. Warum die vornehmste Aufgabe der Politik Gerechtigkeit heißt und warum diese Gerechtigkeit keinen wohlfeilen Besitz darstellt –sondern von uns Menschen gemeinsam nachdenkend, streitend, handelnd immer wieder errungen werden muss: darüber sprach Benedikt am Donnerstagnachmittag in Berlin.

Dass er dabei das Wort Gott fast gar nicht aussprach und dass er rhetorische Kampfbegriffe wie Gottvergessenheit gleich ganz wegließ (auf dass nur so Leute wie der Erzbischof von Berlin sie benutzten), spricht nicht nur für seinen Rang als Denker, sondern auch für seine Konzilianz als Papst. Der mächtigste Mann der Christenheit sprach nicht als Missionar und nicht als Wahrheitshaber, sondern als Abgesandter einer alten Überzeugungsgemeinschaft, die möglicherweise uns allen immer noch etwas zu sagen hat.

"Politik muss Mühen um Gerechtigkeit sein"

Sein gedanklicher Ausgangspunkt war, natürlich, ein Bibelzitat: "Verleih Deinem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein Volk regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht "(1 Kön 3,9). Aus dem alten Wunsch des Königs Salomon leitete Benedikt seinen Wunsch an den Politiker der Gegenwart ab: "Sein letzter Maßstab darf nicht Erfolg und schon gar nicht Gewinn sein. Politik muss Mühen um Gerechtigkeit sein."

Woher aber kommt Gerechtigkeit? In welchem Verhältnis steht sie zum positiven Recht wie zu unseren abstrakten Rechtsnormen? Mit den Worten des Papstes: "Wie erkennen wir, was recht ist?" Das in der Tat ist eine Frage, die sich auch heute stellt, selbst wenn man ein Grundgesetz als obersten Rechtskatalog und die Menschenrechte als universale Richtlinie hat. Benedikt hat die Gelegenheit genutzt, diese Menschenrechte ausdrücklich zu feiern, und die Aufgabe des Vatikans wird es von nun an sein, ihm hierin zu folgen.

Wie en passant hat er daran erinnert, dass die Idee der Gleichheit aller Menschen vor dem Recht durchaus von der Idee eines Schöpfergottes her kommt. Nicht selbstherrlich, sondern einfach durch seine Anwesenheit vermittelte der Papst uns eine Ahnung davon, dass das Christentum nicht das Gegenteil der modernen Welt sein muss, sondern dass deren höchste Errungenschaften durchaus auch dieser Tradition entspringen, nicht nur gegen sie erkämpft wurden.

Gerechtigkeit, Mitmenschlichkeit, Nächstenliebe – das haben wir Heutigen aus dem gelernt, was Benedikt das "kulturelle Erbe Europas" nannte. Und damit meinte er keineswegs nur das Christentum. Die Kultur Europas, also unsere Identität, "ist aus der Begegnung zwischen dem Gottesglauben Israels, der philosophischen Vernunft der Griechen und dem Rechtsdenken Roms entstanden".