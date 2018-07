Im Prozess um einen Überfall im Berliner U-Bahnhof Friedrichsstraße ist der 18-jährige Schüler Torben P. zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten ohne Bewährung verurteilt worden.

Das Berliner Landgericht sprach den Angeklagten des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung für schuldig. Zugleich ordnete das Gericht an, die Haftverschonung für den Schüler vorerst unter Auflagen aufrecht zu erhalten.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Schüler in der Nacht zum Ostersamstag dieses Jahres betrunken einen 31-jährigen Handwerker auf dem U-Bahnhof Friedrichstraße brutal zusammengeschlagen und durch Tritte gegen den Kopf schwer verletzt hatte. Der Vorsitzende Richter Uwe Nötzel sagte in der Urteilsbegründung, der Gymnasiast sei in "Provozierlaune" gewesen. Die Tritte gegen den Kopf des bereits reglos auf dem Bahnsteig liegenden Opfers seien gezielt gewesen. "Er erkannte die Gefährlichkeit der Tritte", sagte der Richter, und auch, dass er das Opfer hätte tödlich verletzen können. "Das nahm er hin", hieß es im Urteil.

Das Gericht ging wegen des Alkohols von einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit des Schlägers aus. Videokameras hatten die Tat aufgezeichnet. Der Handwerker erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und musste mit gebrochener Nase und Prellungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er leidet seitdem an psychischen Problemen. Die Motive des Täters blieben unklar. Eine Entschuldigung des Angreifers lehnte das Opfer ab.

In der Öffentlichkeit war kritisiert worden, dass der Schüler von der Untersuchungshaft verschont und nicht wegen versuchten Mordes angeklagt worden war. Die Staatsanwaltschaft hatte vier Jahre Jugendstrafe für den 18-Jährigen gefordert. Die Verteidigung plädierte auf eine Bewährungsstrafe von höchstens zwei Jahren. Neues Entsetzen löste am Wochenende der Tod eines 23-Jährigen aus. Er war in Berlin bei einem ähnlichen Überfall auf der Flucht vor Angreifern in ein Auto gerannt und starb.