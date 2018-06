Der Verleihung des Friedensnobelpreises haftet oft etwas anachronistisches an. Oder etwas pädagogisches. Da wird 2009 ein US-Präsident geehrt, der gerade mal neun Monate im Amt ist und von seinem Vorgänger zwei Kriege erbte. Oder 2002 ein ehemaliger US-Präsident, dessen Hauptmerkmal es war, anders zu sein als der amtierende.

Ob auch die Verleihung des Friedensnobelpreises 2011 diesen Freitag eine erzieherische sein wird? Dies wäre der Fall, würde, wie manch einer mutmaßt, die Europäische Union (oder irgendeine Person, die für sie steht) ausgezeichnet. Denn die EU hat zwar bisher ihre Mitglieder vor dem Kollaps gerettet, doch hat sie das erstens nicht gern getan und zweitens hat sie sich dabei fast zerlegt. Die EU hat, militärisch gesprochen, nicht Frieden gestiftet, sondern bloß Krieg verhindert.

Nobelpreis Nobelpreis Mit der Stiftung der Nobelpreise wollte der schwedische Forscher und Großindustrielle Alfred Nobel (1833-1896) einen Konflikt lösen, der sein Leben bestimmte: Der Dynamit-Erfinder konnte nicht verwinden, dass seine Entdeckung für den Krieg genutzt wurde. Als "Wiedergutmachung" vermachte er sein Vermögen einer Stiftung, aus deren Zinsen Preise für jene finanziert werden sollten, die "im verflossenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben". Verleihung Die Preise werden seit 1901 vergeben. Der Friedensnobelpreis wird auch an Organisationen verliehen. Einen wissenschaftlichen Preis können sich bis zu drei Menschen Teilen teilen. Die Dotierung stieg von anfangs 150.800 Kronen auf heute 10 Millionen Kronen (1 Million Euro).

Höhepunkt ist stets die feierliche Verleihung der Auszeichnungen am 10. Dezember, dem Todestag von Nobel. Preise Die Friedensnobelpreisträger bestimmt ein Ausschuss des norwegischen Parlaments in Oslo. Die Preisträger für Physik und Chemie werden immer von der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften, die der Medizin vom Karolinska-Institut in Stockholm und die Literaturpreisträger von der Königlich-Schwedischen Akademie der Künste ausgewählt. Neben den eigentlichen Nobelpreisen wird seit 1969 eine Ehrung für Wirtschaftswissenschaften im Gedenken an Alfred Nobel verliehen. Sie wurde 1968 von der Schwedischen Reichsbank gestiftet. Seit 1980 vergibt die "Stiftung zur Auszeichnung richtiger Lebensführung" (Right Livelihood Award Foundation) die Right Livelihood Awards, die oft als Alternative Nobelpreise bezeichnet werden.

Die EU wäre der falsche Adressat der Auszeichnung. Sie kann sie gern nächstes Jahr bekommen, sollte sie dann tatsächliche mehr getan haben, als einfach bloß weiter zu existieren. Dieses Jahr aber kann das Nobelpreiskomitee in Oslo im Grunde nur auf einen Preisträger kommen: die Protestbewegungen in der arabischen Welt. Mehr als alles andere, mehr als jeder Politiker, mehr als jede inter- oder supranationale Institution haben sie die Welt in den vergangenen zehn Monaten zum Guten verändert.

Friedlicher ist der Planet deshalb zwar noch nicht unbedingt geworden, wie Vorgänge in Libyen , aber auch Ägypten zeigen. Besser aber sehr wohl. Denn abgesehen davon, dass die Menschen in Tunesien, Ägypten, Libyen und beinahe in Jemen ihre Diktatoren fortgejagt haben, haben sie der ganzen Welt gezeigt, welche ungeheure Macht eine Massenbewegung entwickeln kann.

Bloß: Wen ehrt man da nun konkret? Ist es doch ein Merkmal dieser Bewegungen, dass sie ohne charismatische Führer auskommt, ohne eine Zentrale, ohne Kopf?