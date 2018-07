Carmen Scharf sitzt im Schneidersitz auf der Wiese. Hinter ihr erhebt sich die große Euro-Zeichen-Statue der Europäischen Zentralbank in Frankfurt, um die die Demonstranten ihre Zelte aufgeschlagen haben. Die Herbstsonne scheint Scharf ins Gesicht. Eine Band spielt, Essensduft weht herüber. Aber Carmen Scharf fehlt etwas. "Wo sind die bloß alle?" fragt sie. Sie meint ihre "Demo-Freunde", die sie sonst immer trifft, wenn sie in Frankfurt auf die Straße geht. "Die haben anscheinend anderes zu tun."

Es ist die zweite Groß-Demonstration gegen die Macht der Banken in Frankfurt. Die Medienberichterstattung im Vorfeld war ausgiebig und zumindest wohlwollend. Doch obwohl vieles darauf hinweist, dass die Mehrheit der Bevölkerung die grundlegenden Anliegen der Proteste teilt, beteiligten sich heute nur geschätzte 5.000 Demonstranten am Marsch durch das Frankfurter Bankenviertel.

"Wir sind nicht weniger geworden, das ist ein Grund zu feiern!", rief eine Rednerin bei einem Zwischenstopp vor der Deutschen Bank in ihr Mikrofon. Es war kämpferisch gemeint, aber angesichts des anscheinend sehr beschränkten Mobilisierungspotentials klang es am Ende eher besorgt. Die Globalisierungskritiker von Attac, Mitorganisatoren der Demonstration, sprachen von rund 6.000 Teilnehmern. Am vergangenen Samstag waren es nach ihren Angaben noch 8.000 gewesen. Attac-Sprecherin Frauke Distelrath gibt sich deshalb Mühe, vor allem die "Verstetigung" der Proteste zu loben. Aber auch bei den Teilnehmerzahlen seien die Erwartungen übertroffen worden: "Wir hätten nicht gedacht, dass eine Woche später schon wieder so viele Menschen auf die Straße gehen", sagt sie.

Die Frage ist nun, ob die Teilnehmer reichen, um das Momentum, den Elan der Protestwelle, zu erhalten. Ebenfalls eine Rolle spielt, wer die Plätze vor den Banken besetzt. Anstatt neuer Gesichter waren es an diesem Wochenende vor allem altbekannte: Parteimitglieder der Linken, Attac-Anhänger, Gewerkschafter und erfahrene Demonstranten.

Menschen wie Dirk Möller-Walter zum Beispiel. Der 42-jährige Frankfurter ist seit drei Jahren bei der Linkspartei, seine Parteisymbole hat er heute aber zu Hause gelassen. Stattdessen trägt er ein Schild mit der Aufschrift: "Wer, wenn nicht wir?" Oder der 26-jährige Sascha, der von Anfang an im Camp dabei war und heute Flyer an Passanten verteilt: "Damit ihr wisst, worum es hier geht". Sascha sagt, er sei schon immer ein politischer Mensch gewesen, habe sich unter anderem auch an der Uni engagiert. Jetzt macht er sich vor allem Sorgen um die Organisation der Proteste, um Internetprobleme im Camp, um die Medienarbeit. "Wir müssen uns erst mal organisieren, danach können wir uns dann um die Inhalte kümmern."

Die Protestierenden haben sichtlich Probleme damit, ihr politisches Selbstverständnis zu konkretisieren. Am Vormittag, als sich die Demonstranten auf dem nahen Rathenauplatz versammelten, startete direkt am Camp ein anderer Protest-Zug, zu der das "Aktionsbündnis direkte Demokratie" aufgerufen hatte, und der sich vor allem gegen den Euro richtete. Für Außenstehende war dieser kleinere Zug von der Occupy-Bewegung schwer zu unterscheiden. Dabei hatte diese sich ausdrücklich von den Euro-Gegnern distanziert. Einige Camper sollen sich sogar mit den Konkurrenz-Demonstranten angelegt haben. Und die taz berichtet von "Zoff im Camp" . Es gäbe Streit darüber, ob es unter den Besetzern nun Hierarchien gäbe, oder nicht. Für die junge Bewegung liegt darin eine der großen Herausforderungen: Ihre Anhänger müssen lernen, sich abzugrenzen. Gleichzeitig wollen sie niemanden ausgrenzen.

Bei konkreten Forderungen ist auch Carmen Scharf vorsichtig. Sie hat zwar klare Vorstellungen, was ihr wichtig ist – ein bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel – aber zuallererst geht es ihr um grundsätzliche Dinge: "Das ist eine tolle Gelegenheit, sich selbst darüber klar zu werden, was man politisch will", sagt sie, "das ist ein großes Suchen, das hier erst beginnt". Eine Art Selbstermächtigung des Bürgers – das ist es wohl, was sie sich wünscht. "Aber mir ist klar, dass das dem Einzelnen viel abverlangt." Schließlich gehe es hier ja gerade um die Mittelschicht, "die voll damit beschäftigt ist, ihr eigenes Leben irgendwie auf die Reihe zu kriegen, mit dem alltäglichen Druck klar zu kommen." Heute Abend aber will sie auf jeden Fall einen Rundruf im Bekanntenkreis starten, damit beim nächsten Mal mehr Freunde mit ihr auf die Straße gehen.

"Die nackten Zahlen sollten nicht der einzige Indikator für die Bedeutung dieses Protestes sein", sagt Attac-Sprecherin Frauke Distelrath. Tatsächlich entwickeln sich soziale Bewegungen in Wellen, schwellen an und ab. Doch diese Proteste werden nur so lange von Bedeutung sein, wie sich eine Mehrheit – oder zumindest große Teile der Bevölkerung – mit ihnen identifizieren können.

Sobald die Forderungen nicht mehr aus allen Teilen der Bevölkerung kommen, sondern nur noch von Parteien, Attac und Profi-Protestlern vorgetragen werden, bleibt von den "99 Prozent" nicht viel übrig. Dann könnte passieren, was die US-amerikanische Polit-Sendung The Daily Show bereits für "Occupy Wall Street" prophezeite: Auf der einen Seite steht das eine Prozent Besetzer, und auf der anderen Seite die 98 Prozent, die zwar mit deren grundsätzlichen Zielen einverstanden sind, aber trotzdem nicht dazu gehören wollen.