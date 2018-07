Im Osten der Türkei hat sich ein schweres Erdbeben ereignet. Die türkische Erdbebenwarte rechne mit 500 bis 1.000 Toten, sagte deren Leiter Mustafa Gedik in Istanbul. Außerdem seien viele Menschen unter den Trümmern eingestürzter Gebäude verschüttet worden. Ministerpräsident Recep Tayyip Erdoğan wird nach Angaben der Regierung von Istanbul aus in die Provinz Van fliegen, in der das Zentrum des Bebens lag.

Erdstöße der Stärke 6,6 hätten die Provinz an der Grenze zu Iran erschüttert, berichtete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf die Erdbebenwarte Kandilli in Istanbul. Die US-Erdbebenwarte USGS nannte eine Stärke von 7,3. Das Zentrum des Bebens lag demnach unter dem Dorf Tabanli.

TV-Sender zeigten Bilder von Menschen, die in Panik auf die Straßen rannten, und von eingestürzten Gebäuden. Bilder von Überwachungskameras zeigten Bürogebäude, in denen Möbel übereinander stürzten.

Die Türkei wird wegen ihrer geografischen Lage immer wieder von heftigen Erdbeben heimgesucht. In der Provinz Van gab es 1976 ein Erdbeben mit fast 4.000 Toten. Durch die Reibung tektonischer Platten in der Erdkruste besteht in der Region fortwährend die Gefahr von Erdbeben.

Die höchste Zahl von Todesopfern der vergangenen Jahrzehnte gab es im Dezember 1939 in Erzincan mit rund 45.000 Todesopfern. Im August 1999 tötet ein Beben in der Region um die Industriestadt Izmit mehr als 17.100 Menschen.

Rund 92 Prozent des 780.000 Quadratkilometer großen Landes liegen auf Erdbebengürteln. Etwa 95 Prozent der 65 Millionen Türken leben auf unsicherem Grund, auf dem auch 98 Prozent der Industrieanlagen sowie die wichtigsten Staudämme und Kraftwerke stehen. Fast die Hälfte dieser Staudämme befindet sich in besonders gefährdeten Gebieten.