Atomkraftgegner haben bei Protesten gegen den Castor-Transport im niedersächsischen Wendland zwei Streifenwagen angezündet. In den Orten Leitstade und Tollendorf hätten Straftäter je ein Fahrzeug in Brand gesetzt, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Atomkraftgegner wollen den Castor-Zug auf dem Weg ins Zwischenlager Gorleben mit Blockaden aufhalten.

Der Transport hatte am Vormittag Deutschland erreicht. Nach Angaben der Polizei passierte der mit hoch radioaktivem Atommüll aus Frankreich beladene Zug um 10.05 Uhr bei Saarbrücken die deutsche Grenze. Zurzeit befindet er sich im saarländischen Neunkirchen. Dort werden die Lok und die begleitenden Polizisten ausgetauscht.

Bereits vor dem Castor-Transport durch Deutschland war es bei Protesten der Atomkraftgegner zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. An einer Bundesstraße im niedersächsischen Metzingen, nahe Gorleben, löste die Polizei eine Versammlung von Atomkraftgegnern mit Wasserwerfern auf.

Die Demonstranten hatten versucht, eine Kreuzung zu blockieren. Sie bewarfen die Polizisten mit Steinen, Farbbeuteln und Böllern. Zwischen Einsatzkräften und Atomkraftgegnern kam es zu Rangeleien. Eine Vielzahl der Demonstranten dort sei als gewaltbereit einzustufen, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei sprach von etwa 800 Demonstranten, die Bürgerinitiative am Ort dagegen von ungefähr 1.400.

Rettungskräfte berichteten, dass etwa 20 Demonstranten durch Reizgas und Pfefferspray verletzt worden seien. Die Polizei berichtete von acht verletzten Beamten. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben vier Castorgegner fest.

In Metzingen hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Einsatzkräften gegeben. Die Polizei rechnet in den nächsten Tagen aber überwiegend mit friedlichen Protesten im Wendland. Atomkraftgegner kündigten weitere Protestaktionen an den Schienen an, um den Castor-Transport aufzuhalten. Zahlreiche Künstler, darunter der Literatur-Nobelpreisträger Günter Grass, unterzeichneten einen Aufruf, in dem sie den Salzstock Gorleben als ein mögliches Atomendlager in Deutschland ablehnen.

Brandanschlag auf Bahnanlage

Unbekannte verübten in Nordhessen einen Brandanschlag auf Signalanlagen der Bahn; sie hätten bei Vellmar einen Brandsatz in einen Kabelschacht geworfen, berichtete die Bundespolizei. Die Flammen beschädigten Leitungen, die für die Steuerung von Signalen und Weichen zuständig seien. Die Polizei prüft, ob der Anschlag mit dem Atomtransport zusammenhängt. Nach Angaben der Bahn sorgt der Brand für Behinderungen im Bahnverkehr.



Der Castor-Transport mit hoch radioaktivem Atommüll war am Mittwoch in Frankreich gestartet. Rund 60 Kilometer vor der deutschen Grenze hatte er einen Zwischenstopp eingelegt. Voraussichtlich werde der Zug mit elf Spezialbehältern am Freitag ins Zwischenlager Gorleben fahren, hieß es aus Polizeikreisen. Eine offizielle Bestätigung gibt es aus Sicherheitsgründen auch dazu nicht.



Es ist der letzte Transport mit hoch radioaktivem Müll aus der Wiederaufarbeitung im französischen La Hague nach Gorleben. Danach könnten aber weitere Transporte aus dem englischen Sellafield folgen.