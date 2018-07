Der Castor-Transport aus Frankreich hat das Zwischenlager in Gorleben erreicht. Die Speziallastwagen mit hochradioaktivem Atommüll trafen gegen 22 Uhr an der Anlage ein. Mit einer Gesamtdauer von etwas mehr als fünf Tagen war es der bislang längste Transport in das Zwischenlager.

Kurz vor der Ankunft war der Konvoi erneut von Atomkraftgegnern gestoppt worden. Ein Mann und eine Frau kletterten während der Fahrt auf das Führerhaus des ersten Lasters und zwangen den Transport damit zum Anhalten. Die Polizei hatte zunächst keine Erklärung dafür, wie die Aktivisten die Polizeikette umgehen konnten. "Die beiden kamen praktisch aus dem Nichts", sagte der Sprecher der Polizei, Marco Bussler.

Der Konvoi war am Abend vom Umladebahnhof Dannenberg, wo die elf Atommüll-Behälter vom Zug auf Speziallastwagen verladen worden, in das etwa 20 Kilometer entferne Gorleben losgefahren. Zuvor hatte die Polizei eine Straßenblockade geräumt, zu der sich Hunderte Atomkraftgegner versammelt hatten. Die Einsatzleitung der Polizei sprach von einer "schwierigen letzten Etappe".

Am Morgen hatten vier Greenpeace-Mitglieder den Weitertransport für mehrere Stunden aufgehalten. Mit einer Art Metallkasten hatten sie einen Lieferwagen in der Straße verankert und damit die Straße blockiert. Der Polizei gelang es nach sechs Stunden, das Fahrzeug von der Straße zu räumen. Laut Augenzeugen sollen sie den zugeschweißten Kofferraum des Transporters aufgebrochen haben.

Die Polizeigewerkschaft GdP klagte über zunehmende Angriffe auf Beamte. Allein am Wochenende seien bei Protestaktionen mehr als 150 Polizeibeamte verletzt worden, sagte ein Sprecher. So seien Polizisten aus den Reihen der Demonstranten mit nagelgespickten Golfbällen beworfen worden. Die Atomkraftgegner hingegen beschwerten sich über das harte Vorgehen der Polizisten.

Der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft DPolG, Rainer Wendt, forderte eine bessere Überwachungstechnik. Bei ähnlichen Transporten sollten künftig Drohnen und Wärmebildkameras zum Einsatz kommen, sagteer .

McAllister dankt friedlichen Demonstranten

Niedersachsens Ministerpräsident David McAllister (CDU) dankte den friedlichen Gegendemonstranten und kritisierte Randalierer. Er habe Respekt vor den Demonstranten, die besonnen und friedlich seien und danke ihnen dafür, sagte er. "Umso mehr kritisiere ich diejenigen, die Gewalt gegen Sachen und Menschen ausgeübt haben. Das ist nicht akzeptabel."

Deutschland ist verpflichtet, den Müll der deutschen Atomkraftwerke wieder zurückzunehmen. Atomkraftgegner hatten den Zug trotz massiver Sicherheitsvorkehrungen mehrmals gestoppt und die Weiterfahrt verzögert.

Nach Angaben von Greenpeace haben aktuelle Messungen ergeben, dass die Strahlenbelastung seit der Ankunft des Castor-Transports am Morgen über 600 Mal höher war als wenige Stunden zuvor. "Zwar liegt die Strahlung damit vermutlich innerhalb der Grenzwerte. Die zulässige Jahresdosis an Radioaktivität würde aber in direkter Nähe der Behälter innerhalb weniger Stunden erreicht", heißt es in einer Mitteilung. Wenige hundert Meter vor der Verladestation in Dannenberg hatte der Zug zunächst mehr als eine Stunde auf den Gleisen gestanden. Erst dann wurden die Waggons in die Anlage rangiert.