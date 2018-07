Der Wikileaks-Gründer Julian Assange darf von Großbritannien an Schweden ausgeliefert werden. Der High Court in London verwarf als zweite Instanz eine Berufung von Assange. Er hat eine weitere Berufungsmöglichkeit am Supreme Court. Sollte er diese nicht wahrnehmen, könnte er binnen 14 Tagen nach Schweden geflogen werden.



Dem 40 Jahre alten Australier werden in Schweden Sexualvergehen vorgeworfen. Er soll im August 2010 Sex mit zwei Frauen gehabt haben; ohne die Einwilligung der Frauen soll der Geschlechtsverkehr ungeschützt gewesen sein. Das kann in Schweden als Vergewaltigung gewertet werden.





Der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks argumentiert, es gebe bisher keine Anklage gegen ihn in Schweden. Der EU-weite Haftbefehl zu seiner Auslieferung sei nur erwirkt worden, um ihn zu einer Befragung nach Schweden zu holen. Dies sei nicht rechtens.



Außerdem hatte Assange wiederholt geltend gemacht, er fürchte eine Auslieferung von Schweden in die USA, wo er wegen Veröffentlichung geheimer Regierungsdokumente zum Tode verurteilt werden könnte.

Die Plattform Wikileaks hatte Tausende vertrauliche Unterlagen unter anderem aus US-Botschaften an die Öffentlichkeit gebracht. Assange lebt seit Februar auf dem Anwesen eines befreundeten Journalisten in England unter strengen Auflagen. Er muss eine elektronische Fußfessel tragen und sich täglich bei der Polizei melden.