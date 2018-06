Die türkische Polizei hat einen Mann erschossen, der zuvor in der Innenstadt von Istanbul das Feuer eröffnet und zwei Menschen verletzt hatte. Die Operation zur Ergreifung des Täters sei abgeschlossen und der Schütze getötet worden, teilte die Polizei mit, wie türkische TV-Sender berichten. Bei dem Angreifer handele es sich um einen 36-jährigen Libyer, der erst vor wenigen Tagen in die Türkei eingereist sei, sagte Innenminister Idris Naim Sahin. Er sei in einem Wagen mit syrischen Kennzeichen zum Tatort gekommen.

Der Schütze hatte in der Nähe des bei Touristen beliebten Topkapi-Palastes das Feuer eröffnet und sich danach eine Schießerei mit Sicherheitsleuten geliefert. Laut Behördenangaben handelte es sich bei den Verletzten um einen Soldaten und einen Mitarbeiter eines privaten Wachdienstes, die ein Tor an der Außenmauer des Palastgeländes bewacht hätten. Der Soldat sei am Bein verletzt worden, der Wachmanns sei schwerer verletzt worden.

Augenzeugen berichteten, der Angreifer habe eine automatische Waffe. Er habe "Gott ist groß" gerufen und um sich geschossen. In einer Direktübertragung des Senders waren zunächst weitere Schüsse zu hören. Notarztwagen warteten nahe des Palastes auf den Einsatz. Die Polizei sperrte das Gebiet, in dem sich zahlreiche ausländische Touristen aufhielten, weiträumig ab.

Ein von türkischen Medien verbreitetes Foto des mutmaßlichen Schützen zeigte einen schwarz gekleideten Mann mit Rucksack, zwei Gewehren und einem Patronengurt, der auf den Palasteingang zugeht. Die Beamten hätten den Mann vergeblich aufgefordert, sich zu ergeben, und seien dann gegen ihn vorgegangen, sagte der Istanbuler Gouverneur Hüseyin Avni Mutlu. Insgesamt dauerten die Schusswechsel rund anderthalb Stunden.

Der Topkapi-Palast war früher Wohnsitz der osmanischen Sultane und Sitz der Führung. Er ist heute ein Museum, das täglich Tausende Besucher aus der ganzen Welt anzieht. In dem Gebiet liegen die Blaue Moschee, die frühere byzantinische Reichskirche Hagia Sophia sowie der ehemalige osmanische Sultanspalast Topkapi.