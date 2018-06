Im Prozess wegen des Bombenanschlages auf die Metro in der weißrussischen Hauptstadt Minsk hat der Oberste Gerichtshof in Weißrussland zwei Todesurteile verhängt. Das Gericht sprach die beiden Angeklagten schuldig, am 11. April 2011 15 Menschen getötet und mehr als 300 verletzt zu haben.

Das meldeten übereinstimmend die staatliche Nachrichtenagentur Belta und die unabhängige Minsker Agentur Belapan.



Die autoritär geführte Ex-Sowjetrepublik vollstreckt als einziges Land in Europa trotz internationaler Kritik noch die Todesstrafe. Verurteilte werden durch Genickschuss hingerichtet.



Richter Alexander Fedorzow folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Er hatte die Angeklagten Dmitri K. und Wladislaw K. während der stundenlangen Verlesung des Urteils auch wegen früherer Anschläge schuldig gesprochen.

Die Verteidigung hatte Freispruch aus Mangel an Beweisen beantragt. Menschenrechtler und die Mutter eines Angeklagten hatten den als "letzten Diktator Europas" kritisierten Präsidenten Alexander Lukaschenko um Gnade gebeten.



Es handele sich um einen Schauprozess, bei dem durch Folter und Druck Geständnisse erzwungen worden seien, sagte die Mutter eines Verurteilten. Tausende Menschen hatten Petitionen gegen die Todesstrafe unterschrieben.



In Weißrussland gibt es Gerüchte, der Geheimdienst KGB oder andere Kräfte im Machtapparat könnten in das Attentat verstrickt sein.