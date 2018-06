Gegen den mutmaßlichen Helfer der Neonazi-Gruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) ist Haftbefehl wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung erlassen worden. Der 37-Jährige Holger G. sitze nun in Untersuchungshaft, teilte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft mit. Die Terrorgruppe wird für die Mordserie an mehreren Ausländern und einer Heilbronner Polizistin sowie für mehrere weitere Anschläge verantwortlich gemacht. Der Verdächtige soll die rechtsextremistische Gruppierung seit dem Jahr 2007 unterstützt haben. Er war am Sonntag in der Nähe von Hannover festgenommen worden.

Mit den anderen Mitgliedern der Gruppe habe er seit Ende der 90er Jahre in Kontakt gestanden. Er soll die fremdenfeindliche Einstellung der Gruppenmitglieder geteilt haben und in dieselben rechtsextremistischen Kreise wie sie eingebunden gewesen sein, hieß es. Laut Bundesanwaltschaft soll er den drei übrigen NSU-Mitgliedern seinen Führerschein und seinen Reisepass überlassen und ihnen dadurch ermöglicht haben, verborgen zu agieren und rechtsextremistische Gewalttaten zu verüben. So seien mit seinen Ausweispapieren Wohnmobile für die Gruppierung angemietet worden, darunter auch das Fahrzeug, das bei dem Mordanschlag auf die Heilbronner Polizisten benutzt worden sein soll. Dem niedersächsischen Verfassungsschutz war er bislang nur als Mitläufer der rechten Szene bekannt gewesen, wie Behördenchef Hans Wargel sagte.

Gegen die 36 Jahre alte Beate Z. war schon am Sonntagabend wegen des dringenden Verdachts der Gründung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung Haftbefehl erlassen worden. Sie hatte sich nach dem Tod ihrer beiden mutmaßlichen Komplizen vergangene Woche der Polizei gestellt hatte.

Sie soll 1998 mit ihren Komplizen Uwe B. und Uwe M. den Nationalsozialistischer Untergrund gegründet haben. Später soll sie möglicherweise unmittelbar an der Mordserie beteiligt gewesen sein, der zwischen 2000 und 2007 acht türkische und ein griechischer Kleinunternehmer sowie eine Polizistin zum Opfer fielen. Der Beschuldigten wird zudem vorgeworfen, die Wohnung in Eisenach, die sie zuletzt mit den beiden NSU-Mitgliedern bewohnt hatte, in Brand gesetzt zu haben, um "Beweismittel zu vernichten" und ihre Beteiligung an der NSU zu verdecken.