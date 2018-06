Beate Z., einzige Überlebende des Thüringer Neonazi-Trios, will am Mittwoch eine umfassende Aussage machen. "Sie will auspacken und berät sich deshalb mit ihrem Anwalt", zitierten die Stuttgarter Nachrichten einen leitenden Ermittler. Die Bundesanwaltschaft wollte das nicht kommentieren.

Der Bundesgerichtshof hatte am Wochenende Haftbefehl gegen die 36-Jährige wegen dringenden Verdachts der Gründung der Neonazi-Gruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) erhoben. Seither sitzt sie in Untersuchungshaft.

Sie soll zusammen mit ihren Komplizen Uwe B. und Uwe M. für eine Terrorserie in den vergangenen Jahren verantwortlich sein. Unter anderem steht die Gruppe im Verdacht, acht türkische und einen griechischen Kleinunternehmer sowie eine Polizistin ermordet zu haben.

Uwe B. und Uwe M. hatten sich am 4. November nach einem Banküberfall in Eisenach das Leben genommen. Die Inhaftierte ist für die Ermittler eine Schlüsselfigur bei der Aufklärung der Verbrechensserie. Theoretisch könnte sie sich mit der Staatsanwaltschaft auf eine Kronzeugenregelung einigen. Dann bekäme sie im Gegenzug zu ihrer Aussage eine mildere Strafe.

Hinweise auf weiteren Helfer der NSU

Unterdessen ermitteln die Behörden, ob die NSU bei ihren Taten von Helfern unterstützt wurde. Am Montag war in Hannover Holger G. verhaftet worden. Laut Bundesanwaltschaft soll er den drei übrigen NSU-Mitgliedern seinen Führerschein und seinen Reisepass überlassen und ihnen dadurch ermöglicht haben, rechtsextremistische Gewalttaten zu verüben.

Nun fand das ARD-Magazin Fakt Hinweise dafür, dass die Gruppe noch einen weiteren Helfer hatte. Der in Sachsen lebende Neonazi Matthias D. soll die Wohnung in Zwickau angemietet haben, in der Beate Z. von Frühjahr 2001 bis Sommer 2008 unter falschem Namen lebte. Zuletzt wohnten dort auch ihre beiden Komplizen.



Zudem sei der 34-Jährige nach Angaben des Vermieters auch alleiniger Mieter jener Wohnung gewesen. Nach Recherchen von Fakt ging die Miete von einem Konto ab, das auf den Namen von Matthias D. geführt wurde. Ein ehemaliger Schulkamerad habe berichtet, dass Matthias D. schon seit Jahren ein überzeugter Neonazi sei.

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe wollte nicht sagen, ob Matthias D. verdächtigt werde, die NSU unterstützt zu haben. "Wir ermitteln intensiv in sämtliche Richtungen", hieß es. An Spekulationen beteilige man sich nicht. Auch zu möglichen Verbindungen der Neonazi-Terrorzelle zur NPD äußerte sich die Behörde nicht. "Unsere Ermittlungen erstrecken sich selbstverständlich auch auf das Umfeld der Täter."