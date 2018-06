Nach Schüssen auf das Weiße Haus in Washington ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Der per Haftbefehl gesuchte 21-jährige Mann wurde im Bundesstaat Pennsylvania gefasst, wie der Secret Service mitteilte. Der Vorfall hatte sich demnach bereits am vergangenen Freitag ereignet.

Am Dienstag fanden die Personenschützer von US-Präsident Barack Obama in einem Außenfenster auf der Südseite des Weißen Hauses eine Kugel. Das Projektil steckte den Angaben zufolge im kugelsicheren Glas des Fensters, in der Nähe habe eine weitere Kugel gelegen. Die gefundenen Projektile seien noch nicht eindeutig mit dem Vorfall vom Freitag in Verbindung gebracht worden, hieß es. Die Untersuchung werde fortgesetzt.

Der Secret Service ermittelte, dass die Schüsse rund 600 bis 700 Meter vom Weißen Haus entfernt abgegeben worden seien. Offenbar habe sich der Schütze in einem öffentlich zugänglichen Park südlich des Gebäudes aufgehalten.

In der Nähe fand die Polizei ein verlassenes Auto, in dem nach Informationen der New York Times ein halbautomatisches Sturmgewehr gefunden wurde. Auf Grundlage der dort entdeckten Indizien wurde der Verdächtige Oscar O. zur Fahndung ausgeschrieben, den der Secret Service schließlich in einem Hotel in Pennsylvania aufspürte.

Obama und seine Frau Michelle befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls auf Reisen im kalifornischen San Diego.