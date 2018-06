Christine Lüders wird Bittbriefe schreiben. Sie wird in den Chefetagen deutscher Firmen anklopfen. Sie wird Klinkenputzen bei türkischen Unternehmern. Es passiert nicht alle Tage, dass die Chefin einer Bundesbehörde durch die Republik tingelt, um Geld für Aufgaben aufzutreiben, die qua Gesetz eigentlich staatliche Pflicht sind.

Lüders ist Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS). Die soll als unabhängige Institution Menschen, die sich aufgrund ihrer Hautfarbe oder Herkunft, ihrer Religion, ihres Alters oder Geschlechts diskriminiert sehen, zu ihrem Recht auf Gleichbehandlung verhelfen.

So schreibt es das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) vor. Das von der rot-grünen Bundesregierung initiierte Vorhaben war so heftig umstritten wie kaum ein anderes Gesetz. Nur unter dem Druck der EU und unter lautem Grummeln von Union und FDP konnte es 2006 in Kraft treten. Mehrere Jahre lief alles bestens. Nun ist die Antidiskriminierungsstelle Thema einer intensiven Debatte.

Denn die schwarz-gelbe Koalition hat deren Budget drastisch zusammengestrichen. Vor dem Hintergrund rassistischer Gewalt ist das brisant: Die Mittelkürzungen gefährden vor allem den geplanten Ausbau eines bundesweiten Beratungsnetzes. Zehn bundesweite Anlaufstellen sollten auch Hilfe gegen schleichenden Rassismus anbieten und alltägliche Ausgrenzung verhindern helfen. Ablehnungen bei Wohnungs- oder Arbeitssuche etwa , wegen des ausländischen Namens. Oder die Abweisung an der Diskotür, aufgrund der dunklen Hautfarbe.

Während Schwarz-Gelb unter dem Schock der rechtsterroristischen Mordserie die Mittelkürzungen für Programme gegen rechts eilig zurücknahm, blieb die Koalition bei der Antidiskriminierungsstelle hart: Statt der veranschlagten 2,9 Millionen Euro bekommt die Bundesstelle 2012 nur noch gut 2,5 Millionen aus dem Bundeshaushalt. 367.000 Euro strichen die Koalitionäre aus der Etat–Vorgabe ihrer eigenen Regierung.

Was Peanuts auf dem deutschen Schuldenberg sind, bedeutet einen deutlichen Einschnitt für den Diskriminierungsschutz, der in Deutschland eher unterentwickelt ist. Zum Vergleich: Großbritannien stattet seine Antidiskriminierungsstelle mit der 20-fachen Summe aus, Frankreich lässt sich die Einrichtung jährlich sieben Millionen Euro kosten.

Für die mit gut zwei Dutzend Mitarbeitern eher sparsam ausgestattete Antidiskriminierungsstelle ist die jetzige Budget-Kürzung zudem die dritte in Folge. Von Jahr zu Jahr fiel das schwarz-gelbe Spardiktat härter aus. Dieses Mal haben die Haushälter die Lage noch verschärft: Die bisherige Option, innerhalb des eigenen Etats Projektgelder für andere Zwecke umzuschichten, wurde für etliche Posten gestrichen. Für Öffentlichkeitsarbeit – laut Gesetz vordringliche Aufgabe der Antidiskriminierungsstelle – stehen statt der veranschlagten 225.000 jetzt nur noch 150.000 Euro zur Verfügung. Halb so viel wie vor vier Jahren.