Die in Koblenz entdeckte 1,8-Tonnen-Luftmine aus dem Zweiten Weltkrieg konnte entschärft werden. Dies teilte die Koblenzer Feuerwehr mit. "Wir sind erleichtert", sagte Feuerwehrsprecher Manfred Morschhäuser. Die Entschärfung hatte knapp zweieinhalb Stunden gedauert.

Der Kampfmittelräumdienst musste außerdem ein Fass mit gefährlichen Chemikalien bergen sowie eine kleinere US-Bombe entschärfen, die ebenfalls aus dem Zweiten Weltkrieg stammen und am selben Fundort entdeckt worden waren. Letzteres galt als besonders kompliziert, da die US-Bombe laut Experten in schlechtem Zustand war.

Für die Bergungsaktion mussten rund 45.000 Koblenzer im Umkreis von 1,8 Kilometern um den Fundort ihre Wohnungen verlassen. Nach der kontrollierten Sprengung des Chemikalienfasses will die Feuerwehr sichergehen, dass sich keine Schadstoffe in der Luft befinden. Erst dann könne das Evakuierungsgebiet wieder freigegeben werden, sagte ein Sprecher.

Eine der größten Evakuierungsaktionen seit dem Weltkrieg

Die britische Luftmine war am 20. November infolge des Niedrigwassers, das der Rhein derzeit führt, entdeckt worden. Bei einer der wohl größten Evakuierungsaktionen seit dem Zweiten Weltkrieg waren in Koblenz insgesamt 2.500 Mitarbeiter von Feuerwehr, Polizei, städtischen Behörden, Sanitätsdiensten und Technischem Hilfswerk im Einsatz. Teile der Stadt wurden für den Autoverkehr gesperrt, im Koblenzer Hauptbahnhof hielten keine Züge mehr. Das Koblenzer Gefängnis und mehrere Hotels mussten ebenfalls geräumt werden. Betroffen waren neben den Anwohnern auch Patienten zweier Kliniken und Bewohner von sieben Altenheimen.

Bei vielen älteren Betroffenen riefen die Geschehnisse Erinnerungen aus dem Zweiten Weltkrieg wach. "Als heute Morgen der Wagen durch die Straßen fuhr und ich die Lautsprecher-Durchsagen gehört habe, habe ich aber doch eine Gänsehaut bekommen. Da kamen Kindheitserinnerungen hoch", sagte eine 77-Jährige Koblenzerin.

Für die Anwohner wurden provisorischen Unterkünfte in Sporthallen zur Verfügung gestellt. Diese blieben aber recht leer, da viele Bewohner bei Freunden untergekommen waren. "Oder sie haben das Wochenende für einen Ausflug genutzt, was vernünftig ist", sagte Oberbürgermeister Joachim Hofmann-Göttig (SPD), der selbst in der Sperrzone wohnt.