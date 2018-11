Die mutmaßlichen Mörder der Zwickauer Terrorzelle sollen laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung (SZ) Unterstützung von rechtsradikalen Gesinnungsgenossen aus dem Westen bekommen haben. Der Ermittlungseinheit Trio liege die Zeugenaussage eines Rechtsradikalen vor, der mit Kameraden aus dem Westen mögliche Örtlichkeiten für einen Mord ausspioniert haben will. Er sei aber abgesprungen, bevor das Anschlagziel festgelegt worden sei, berichtet die Zeitung. Kurz darauf sei ein türkischer Kleinunternehmer von den Terroristen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos erschossen worden.



Nach Darstellung des Zeugen sind die Neonazis aus dem Osten in der harten rechtsextremistischen Szene im Westen bekannt gewesen. Man habe gewusst, dass die betreffenden Personen hinter den Morden an acht türkischstämmigen und einem griechischen Kleinunternehmer steckten.



Laut SZ ist der Zeuge der bislang einzige Rechtsradikale, der sich im Rahmen der seit vergangener Woche laufenden Öffentlichkeitsfahndung bei den Behörden gemeldet und wesentliche Angaben gemacht hat. Er selbst sei aber nicht zu belangen, da seine Taten verjährt seien.



"Ein Beweis" sei das "alles noch nicht", sagte ein Ermittler, aber die These von einer Zusammenarbeit sei "mehr als nur eine Hypothese". "Wir ermitteln jetzt verstärkt in diese Richtung." Die Gruppe sei offenkundig bekannt gewesen, und die Morde seien akzeptiert worden.



Die Zeitung berichtet weiter, die Mitglieder der Terrorzelle hätten den Ermittlern zufolge Kameraden mit Geld gesponsert. Bei mindestens 14 Banküberfällen sollen die Terroristen zwischen 1999 und 2001 insgesamt 600.000 Euro erbeutet haben. Vor allem zwischen der militanten Szene in Franken und Neonazis in Thüringen soll es enge Verbindungen geben. "Die Achse Thüringen-Nürnberg war sehr stabil", sagte ein weiterer Ermittler.



Zentrale Verbunddatei soll bei Fahndung nach Neonazis helfen



Unterdessen drängen Union und SPD auf einen schnellen Aufbau einer Verbunddatei über gewaltbereite Extremisten. Politiker beider Parteien forderten Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) auf, ihre Bedenken gegen das Vorhaben aufzugeben.



"Die Bundesjustizministerin ist gut beraten, den Ernst der Lage zu erkennen und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen", sagte der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hans-Peter Uhl (CSU). "Denn wir haben ein Defizit in unserer föderalen Sicherheitsarchitektur. Und dieses Defizit muss durch eine Verbunddatei überwunden werden, damit die Gefährlichkeit von Rechtsextremisten bei allen zuständigen Sicherheitsbehörden ankommt."



Innenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) möchte als Konsequenz aus der Mordserie eine Verbunddatei, in der die Informationen aller Sicherheitsbehörden zu gewaltbereiten Rechtsextremisten zusammengefasst werden. Leutheusser-Schnarrenberger will die Speicherung von Daten enger fassen und auf gewalttätige Extremisten beschränken.