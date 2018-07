Antje Huster-Sinemillioglu kämpft mit ihren Fingernägeln um ihren Stadtteil, jeden Morgen. Auf dem Weg zu ihrer Praxis in der Innenstadt von Dortmund-Dorstfeld kontrolliert die Frauenärztin die Laternenpfähle und Mülleimer. Sie knibbelt Aufkleber ab: von den "Rudolf-Hess-Gedenkwochen" oder vom "nationalen Widerstand", Sticker mit Sprüchen wie "Volkstod stoppen" oder "Dortmund ist unsere Stadt!". Die sich überlagernden Reste alter und neuer Nazi-Aufkleber sind der sichtbarste Schauplatz eines erbitterten Kampfes, den Rechtsradikale und Anwohner, die sich gegen Rechte engagieren, hier seit Jahren führen: Den Kampf darum, wer in diesem Viertel die Macht hat.

Wie das alles angefangen hat in Dortmund, und insbesondere in Dorstfeld, kann keiner mehr so genau sagen. "Die Rechten waren schon immer stark hier", sagt Stefan Mühlhofer von der städtischen "Koordinierungsstelle für Vielfalt, Toleranz und Demokratie". In den 1980er Jahren gab es einen, der nur "SS-Siggi" genannt wurde, und der es schaffte, Neonazis und Fußball-Hooligans zur "Borussenfront" zusammenzubringen. Später kam die "Skinheadfront Dorstfeld" dazu und noch später, vor rund zehn Jahren, die sogenannten autonomen Nationalisten. Diese Gruppierungen wohnen zu großen Teilen im Stadtteil Dorstfeld und belegen manchmal komplette Mietshäuser. Sie haben ein manchmal diffuses, manchmal ganz konkretes Klima der Bedrohung aufgebaut.

Schlimmer noch als die Großdemo der Rechten sind die kleinen Aktionen

Ihr Jahreshighlight ist eine Großdemonstration Anfang September: der jährliche, laut NRW-Verfassungsschutz in der rechtsextremistischen Szene schon traditionelle, sogenannte Antikriegstag. Er zieht Hunderte Teilnehmer aus ganz Deutschland an. Fast noch wichtiger aber sind die alltäglichen, kleinen Aktionen: Die Rechten verteilen vermeintlich "antikapitalistische" Flugblätter auf Schulhöfen, schicken ihren Gegnern Drohbriefe oder rufen sie an, halten kleine Kundgebungen ab, bedrohen vermeintliche Linke oder Migranten in Bahnen und auf Plätzen.

"In den Tagen vor der großen Demo nerven die jeden Tag mit irgendeiner Aktion", sagt der Nazi-Gegner Mühlhofer. Erst vor wenigen Tagen hat sich einer der Rechten als Weihnachtsmann verkleidet und auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt seine Flugblätter verteilt. Schon 2009 hieß es in einer Studie über die rechte Szene: "Momentan sind die autonomen Rechtsextremisten aus Dortmund die stärkste Gruppierung im Spektrum der Freien Kräfte aus Deutschland." Die meisten Ihrer Rädelsführer wohnen in direkter Nähe des Dorstfelder Wilhelmplatzes, dies ist ihr Heimatrevier.

Rechtsradikale konnten sich als normaler Teil der Dorstfelder Gemeinschaft etablieren

Dortmund-Dorstfeld ist eigentlich ein typischer Ruhrgebietsstadtteil, eine Zeche und ein Stahlwerk ernährten die Bewohner früher, die typischen kleinen grauen Zechenhäuser künden noch davon. Heute kämpft Dorstfeld mit dem Strukturwandel, die Arbeitslosenquote liegt bei rund 14 Prozent, für das Ruhrgebiet kein ungewöhnlicher Wert, andere Stadtviertel stehen noch viel schlechter da. Warum also sind die Rechten gerade hier so stark?

In einem Nebenraum einer Gaststätte am Wilhelmplatz, direkt in der Dorstfelder Innenstadt, sitzen jene, die es wissen müssen. Die Mitglieder vom "Runden Tisch für Toleranz und Verständigung", Anwohner, Vereinsvertreter und Geschäftsleute, können Geschichten erzählen davon, wie die Rechten sich als mehr oder weniger normaler Teil der Dorstfelder Gemeinschaft etablieren konnten.

Bei Gemeindefesten zum Beispiel drängen sich die Besucher erst einmal den Weg durch eine Gruppe von "30 Rechten mit Landser-T-Shirt", um zum Stand mit den Getränkemarken zu kommen. Dort bekommen sie zu hören: "Ach, das sind doch nur die harmlosen Jungs aus der Nachbarschaft." Ab 22 Uhr, so erzählt eine Frau, die im Stadtteil aufwuchs, sei sie meist schnell nach Hause gegangen, "denn dann kamen die Idioten und haben die Feiern gesprengt".