Der Kreis um die Zwickauer Neonazi-Zelle weitet sich offenbar aus. Die Bundesanwaltschaft gehe von zwei weiteren Beschuldigten in der Sache aus, sagte Bundesanwalt Rainer Griesbaum in Karlsruhe. Weitere Details wolle Generalbundesanwalt Harald Range später bekannt geben. Bislang sitzen fünf Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Griesbaum bestätigte zugleich den Fund von zwei weiteren Videos der Zwickauer Neonazi-Zelle. Die Aufnahmen stammten vom 9. März 2001 und vom 28. Oktober 2001, sagte er. Sie seien in ihrer Machart "deutlich aggressiver" als das vorige. Zudem fehle das "perverse Paulchen-Panther-Motiv", allerdings ende es mit dem Spruch der Fernsehserie: "Heute ist nicht alle Tage – wir kommen wieder, keine Frage." Griesbaum zufolge heißt es an einer Stelle der neu entdeckten Videos: "Es ist klar, wie ernst uns der Erhalt Deutschlands ist." Das Video zeige außerdem ein Feld mit insgesamt 14 Schaltflächen, von denen neun frei waren. Es sei bislang nicht klar, ob insgesamt 14 Opfer geplant waren.

Weiter erhofft sich Griesbaum, der auch Leiter der Terrorismusabteilung ist, Fahndungsfortschritte von einer Computerfestplatte, die in dem ausgebrannten Haus der Gruppe gefunden und deren Dateien jetzt gerettet werden konnten. "Es gibt auf dieser Festplatte noch eine Menge an Beweismitteln, die uns weiterbringen werden." Die gesicherten Versionen eines Bekennervideos ließen darauf schließen, dass das Trio spätestens seit 2001 den Namen Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) verwendet habe. Im Zuge der öffentlichen Fahndung nach der Neonazi-Mordserie sind bislang 560 Hinweise aus der Bevölkerung bei den Behörden eingegangen.

Zugleich äußerte sich Griesbaum "sehr zuversichtlich", dass die der Zwickauer Terrorzelle zur Last gelegten Verbrechen aufgeklärt werden können. Auch Generalbundesanwalt Range sei positiv, dass die Taten der Zwickauer Gruppe "mit den Mitteln des Rechtsstaates" aufgeklärt werden. Damit widersprach er Berichten über Schwierigkeiten bei der Aufklärung der neonazistischen Mordserie. Die Veröffentlichung von Mutmaßungen "nicht berufener Kreise" könne "die Ermittlung der Wahrheit nur stören". Die Süddeutsche Zeitung hatte über Schwierigkeiten bei den Ermittlungen berichtet.



Verfassungsschutz-Chef räumt Fehler ein

Wir haben die Dimension ihres Hasses ebenso unterschätzt wie ihren Willen zur Tat. Heinz Fromm, Präsident Bundesamtes für Verfassungsschutz

Derweil hat der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Heinz Fromm, Versäumnisse seiner Behörde eingeräumt. Die Verfassungsschützer hätten "die jetzt bekannt gewordenen Täter nicht wirklich verstanden", zitierte die Tageszeitung Die Welt aus dem Manuskript einer Rede, die Fromm Ende November bei einem nicht-öffentlichen Jugendkongress des Zentralrates der Juden in Weimar gehalten habe. Darin heiße es über die Täter: "Wir haben die Dimension ihres Hasses ebenso unterschätzt wie ihren Willen zur Tat."

Unvorstellbar sei für ihn gewesen, dass Rechtsterroristen gezielt Menschen erschießen würden, wird Fromm zitiert. "Die Ermordung von Menschen aus dem einzigen Grund, weil sie als 'fremdländisch' empfunden werden, passt in die Gedankenwelt der rassistischen Täter", zitierte das Blatt weiter aus dem Redemanuskript. Der Verfassungsschutz habe sich dies "als Bombenanschlag oder als Brandstiftung" vorstellen können, "aber nicht als eine kaltblütige Exekution".

Die Terrorgruppe NSU soll von Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt gegründet worden sein. Der Gruppe werden insgesamt zehn Morde, zwei Sprengstoffanschläge in Köln und eine Serie von Banküberfällen zur Last gelegt. Mundlos und Böhnhardt nahmen sich nach derzeitigem Ermittlungsstand Anfang November das Leben, Zschäpe stellte sich der Polizei. Neben der 36-Jährigen sitzen mittlerweile auch vier mutmaßliche Unterstützer der Zelle in U-Haft.