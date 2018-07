In Vorpommern und in der brandenburgischen Uckermark werden seit Monaten vermehrt Autos gestohlen, und nicht nur die. Geklaut werden auch Agrargeräte, Kraftstoffe oder komplette Traktoren. Die Spur, so glauben viele Menschen in der Region, führt nach Polen .

Nun sollen es sogenannte Präventionsstammtische richten. Das klingt nach Ironie – schließlich sind Stammtische kaum für rationale Problemlösungen bekannt. Doch im Nordosten Deutschlands, in den grenznahen Gebieten zu Polen, sollen Polizei und Bürger zusammenkommen. Die Beamten sollen am Präventionsstammtisch vor allem Tipps geben, wie die Menschen sich und ihr Eigentum besser schützen können. Unternehmer und Einwohner können Fragen stellen und Wünsche äußern. Die Menschen sollen sich sicherer fühlen.

Der 46-jährige Michael Branding ist Geschäftsführer eines Landtechnikbetriebs in der Uckermark und zu einer Art Sprecher der Opfer geworden. Er erzählt, die Verluste der vergangenen Jahre hätten sich zu einem Millionenbetrag summiert. Branding hat deshalb im vergangenen Herbst gemeinsam mit fast 100 Unterstützern eine Petition an den Landtag in Potsdam gerichtet. "Wir fordern mehr Polizeipräsenz und eine konsequente Bestrafung der ermittelten Täter", sagt Branding.

Wettrüsten mit der Sicherheitstechnik

Doch wer sind die Täter wirklich? Eingesetzt hat die Diebstahlwelle angeblich mit Polens Beitritt zum grenzkontrollfreien Schengenraum im Jahr 2007. Vielen Bewohnern der Uckermark gilt das als ausgemachte Sache. Tatsächlich stieg die Zahl der Pkw-Diebstähle seither allein in Brandenburg von knapp 2.500 auf mehr als 4.000 im Jahr 2010. Aber das ist nur die eine Seite. Katrin Rüter vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft verweist auf die langfristige Statistik. Seit 1993 sei die Zahl der gestohlenen Pkw in der Bundesrepublik von rund 105.000 auf nur noch 19.500 im Jahr 2010 gesunken – ein Rückgang von mehr als 80 Prozent.

"Es gibt auch kein Gefälle zwischen Ost und West, wie oft behauptet wird", sagt Rüter. Wegrechnen lässt sich die Trendwende seit 2007 zwar nicht. Seither steige die Zahl der Autodiebstähle tatsächlich leicht an – aber nicht nur in Sachsen , Brandenburg oder Vorpommern. Der Anstieg ist laut Rüter damit zu erklären, dass die Täter professioneller geworden sind. "Im Wettrüsten mit den Sicherheitstechnikern der Fahrzeugindustrie hat sich das Kräfteverhältnis verschoben", sagt sie.

Autoknacken mit dem Laptop

Das hat auch der Polizeigewerkschafter Bodo Pfalzgraf beobachtet. "Die Diebe kommen heute nicht mehr mit der Drahtschlinge, sondern mit dem Laptop. Wir reden von hochprofessionellen Banden, die ihre Spezialisten zum Teil einfliegen lassen", sagt er. Ähnliche Erfahrungen hat Oberst Marek Dyjasz gemacht, der Chef der Abteilung für organisierte Kriminalität der polnischen Polizeikommandantur in Warschau . "Die internationale Diebesbanden sind hochtechnisiert ", erzähl Dyjasz. "Wenn sie mit gestohlenen Wagen im Konvoi auf abgelegenen Routen durch Polen Richtung Osten fahren, verwenden sie Satellitentechnik, um Funkstreifenwagen aufzuspüren."

In Polen ist die Zahl der Autodiebstähle ähnlich wie in Deutschland seit den neunziger Jahren um fast 80 Prozent gesunken. Aus Expertensicht gilt das osteuropäische Boomland schon lange nicht mehr als Markt für Hehlerware sondern als Transitregion. Über die Täter weiß die Polizei wenig. Was sie weiß, gibt sie nicht preis, erklärt Polizeigewerkschafter Pfalzgraf. Nur so viel kann er sagen: "Die meisten Spuren führen nach Litauen , in die Ukraine oder Russland . Aber es gibt auch organisierte Kriminelle, die von Belgien oder den Niederlanden aus operieren. Das Gefasel von polnischen Kleinkriminellen, die Autos in Ostdeutschland klauen und damit über die Grenze kutschieren, ist Stammtischgerede", urteilt Pfalzgraf.

Dennoch kam bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern die rechtsextreme NPD, die mit polenfeindlichen Parolen Wahlkampf gemacht hatte, im grenznahen Uecke-Randow-Kreis auf fast 15 Prozent der Stimmen. Krzysztof Wojciechowski sieht dabei die Macht der Vorurteile am Werk. "Stereotype verändern sich nur langsam, oft mit einer Verzögerung von rund 20 Jahren", sagt der Soziologe, der das deutsch-polnische Collegium Polonicum in der Grenzstadt Słubice mitbegründet hat. "Das deutsche Polenbild stammt noch aus den neunziger Jahren", erläutert er. Das polnische Deutschenbild übrigens auch.

Nach dem Ende des Kalten Krieges lag Polen wirtschaftlich am Boden. Die Staatsgewalt war schwach und die Kriminalitätsrate hoch. "So sehen viele Deutsche ihr Nachbarland im Osten noch immer, obwohl die Wirklichkeit längst eine andere ist", sagt Wojciechowski. Ein Präventionsstammtisch ist vielleicht zu wenig, um einen Stimmungsumschwung herbeizuführen.