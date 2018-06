Schlechtes Wetter zieht vor der Insel Giglio auf und setzt die Rettungskräfte am havarierten Kreuzfahrtschiff Costa Concordia unter zusätzlichen Zeitdruck. Meteorologen haben stärkeren Wind hervorgesagt, der das Schiff bald zum Untergang bringen könnte.

Spezialkräfte haben die Suche nach Vermissten erst am Morgen fortgesetzt, nachdem die Suche am gestrigen Mittwoch unterbrochen wurde , weil das Wrack abgesunken war. Der italienische Umweltminister Corrado Clini hatte gesagt, eine Sturmflut könne das Kreuzfahrtschiff untergehen lassen. Es gebe in der Nähe des Schiffes im Meer einen Abhang, der bis zur Tiefe von 50 bis 90 Metern führe.

Ein Sprecher der Küstenwache sagte dagegen, das Schiff habe sich inzwischen stabilisiert. Taucher ließen sich zu dem unter Wasser liegenden Teil herab, um weitere Zugänge in den Rumpf zu sprengen. Dabei müssen sie weiterhin vorsichtig vorgehen. "Jede Verlagerung würde Gefahr bedeuten, und wir müssten die Operationen erneut einstellen", sagte ein Sprecher der Rettungsmannschaften.

"Noch maximal 24 Stunden"



Es ist unsicher, wie viel Zeit den Rettungskräften noch bleibt. Noch maximal 24 Stunden, schätzt der Leiter der Feuerwehrtaucher. Ein Sprecher der Feuerwehr dementierte das. Für die Arbeiten sei keine Frist gesetzt worden.

Die Costa Concordia hatte am Freitagabend mit mehr als 4.200 Menschen an Bord vor der Küste der Toskana-Insel Giglio einen Felsen gerammt und war auf die Seite gekippt. Bisher wurden elf Tote geborgen, am Mittwochabend wurden noch 21 Menschen vermisst, darunter zwölf Deutsche. Eine als vermisst geltende Deutsche hat sich nach Angaben des Zivilschutzes der Provinz Grosseto inzwischen gemeldet. Das Auswärtige Amt hat nach eigenen Angaben bisher keine Erkenntnisse darüber, ob auch Deutsche bei dem Unglück umgekommen sind.

Ermittler gehen der Frage nach, ob sich auch blinde Passagiere an Bord befanden. Die Turiner Tageszeitung La Stampa berichtet von einer Moldawierin, die sich kurz vor dem Schiffbruch in der Nähe der Kommandobrücke aufgehalten haben soll. Weil sie nicht im Verzeichnis der Passagiere stehe, werde die junge Frau jetzt gesucht.

Die Zeitung schreibt, es sei für das Personal von Kreuzfahrten "kein Geheimnis", dass Kapitän und Offiziere diskret "in gewisser Zahl" Freunde oder Verwandte auf ihr Schiff einladen könnten, ohne dass diese offiziell registriert seien.

Neben den Toten hat die Havarie bisher kaum abzuschätzende ökologische Auswirkungen. Nach Angaben der Reederei sollen mindestens 1.900 Tonnen Treibstoff an Bord sein, darunter Schweröl. Das Abpumpen von Öl aus den Tanks des Schiffs wird voraussichtlich mehrere Wochen dauern. Die 21 Tanks der Costa Concordia können 2.400 Tonnen Treibstoff aufnehmen. Die Unglücksstelle liegt im Pelagos-Gebiet, dem wichtigsten Walschutzgebiet im Mittelmeer .