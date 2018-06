Zehn Tage nach der Havarie der Costa Concordia haben Taucher zwei weitere Leichen im Inneren des Kreuzfahrtschiffes gefunden. Die Rettungskräfte hätten die beiden toten Frauen in der Nähe des Internetcafés auf dem Deck des Schiffes gefunden, sagte der Leiter des italienischen Zivilschutzes, Franco Gabrielli. Die Nationalität sei unbekannt und die Leichen seien noch nicht geborgen worden. Damit steige die Zahl der gefundenen Toten auf 15, rund 20 Menschen werden noch vermisst.

Zuvor hatten Taucher ein neues Loch in das Wrack gesprengt, um durch die Lücke zwischen den Decks vier und fünf Zugang zum Restaurantbereich zu erhalten, wo noch Opfer der Katastrophe vermutet wurden. Die Rettungstaucher werden sich bei der Suche nach den Vermissten nun weiter auf das Deck konzentrieren, berichtete ein Feuerwehrkommandant.

Derweil haben die italienischen Verantwortlichen grünes Licht für den Start der Bergungsarbeiten der rund 2.300 Tonnen Treibstoff gegeben. Nach eingehenden Untersuchungen stehe dem nichts mehr im Weg, sagte Gabrielli. Die niederländische Firma Smit wird am Dienstagmorgen mit den Vorbereitungen am Schiff beginnen. Noch in dieser Woche dürfte das Abpumpen beginnen, sagte ein Verantwortlicher.

Das Schiff selbst sei stabil und es bestehe offenbar keine Gefahr, dass es von seinem Vorsprung vor der Insel Giglio ins tiefere Wasser abrutsche, erklärte Gabrielli. Dies hätten umfangreiche Messungen in den vergangenen Tagen ergeben. Wegen minimaler Bewegungen der Concordia war zuletzt die Suche nach Vermissten teilweise unterbrochen und der Start der Öl-Bergungsarbeiten verhindert worden.