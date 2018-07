Im Militärprozess um eines der schwersten Kriegsverbrechen der US-Armee im Irak darf der verantwortliche Soldat nach einem Schuldbekenntnis auf ein mildes Urteil hoffen. Der Unteroffizier Frank Wuterich hat vor einem Militärgericht gestanden, bei der Tötung von 24 Zivilisten im irakischen Haditha durch seine Einheit die Dienstpflicht verletzt zu haben. Im Gegenzug ließ die Anklage den Vorwurf des Totschlags fallen.

Wuterich drohen nun maximal drei Monate Gefängnis, zudem könnte der Unteroffizier zum einfachen Gefreiten degradiert und mit Gehaltseinbußen bestraft werden. Der heute 31-Jährige ist der letzte von ursprünglich acht Angeklagten in dem Verfahren. Bei sechs von ihnen wurde das Verfahren eingestellt, in einem Fall hatte es einen Freispruch gegeben. Wuterich war bei der Anklageverlesung im Dezember 2006 ursprünglich dreizehnfacher Mord vorgeworfen worden. Zudem soll der Feldwebel seinen Untergebenen befohlen haben, die Zivilisten zu töten. Später soll er Soldaten zu Falschaussagen verleitet haben.

Am 19. November 2005 war eine Gruppe Marineinfanteristen nach dem Tod eines Kameraden bei einem Bombenanschlag in einem Rachefeldzug durch die Stadt Haditha in der Provinz al-Anbar im Nordwesten des Landes gezogen. Drei Stunden lang gingen sie von Haus zu Haus und töteten 24 Menschen, darunter zehn Frauen und Kinder. Die US-Armee hatte anfangs angegeben, die Zivilisten seien durch einen Sprengsatz ums Leben gekommen. Recherchen des US-Magazins Time brachten das Massaker 2006 schließlich ans Licht.

Die Entscheidungen der US-Militärjustiz zum Haditha-Massaker hatten in der irakischen Bevölkerung immer wieder für Empörung gesorgt. Im Dezember waren die letzten US-Truppen aus dem Irak abgezogen worden. Eine weitere Stationierung war daran gescheitert, dass Bagdad den US-Soldaten keinen Schutz vor Strafverfolgung mehr gewähren wollte.