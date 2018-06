Bei einem schweren Schiffsunglück vor der italienischen Westküste sind in der Nacht mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. 14 Menschen an Bord des Kreuzfahrtschiffes Costa Concordia wurden nach jüngstem Informationsstand verletzt, als das Kreuzfahrtschiff nahe der Insel Giglio vor der toskanischen Küste auf Grund lief. Am Samstag suchten Rettungsmannschaften in dem Schiff und auf dem Meer weiter nach Vermissten. Mehrere Hubschrauber unterstützten die Rettungsaktion.

Nach Angaben von Außenminister Guido Westerwelle sind unter den Verletzten auch mehrere Deutsche. "Wir haben bisher etwa von zehn deutschen Verletzten auszugehen, die in den Krankenhäusern auch betreut werden", sagte er am späten Samstagnachmittag vor Journalisten in Köln . "Ich kann, weil es immer noch Vermisste gibt, nicht ausschließen, dass es auch noch andere schlimmere Nachrichten geben kann." Die Botschaftsangehörigen seien seit den frühen Morgenstunden dabei, die deutschen Passagiere zu betreuen, sagte Westerwelle. Der Krisenstab des Auswärtigen Amtes sei einberufen worden. "Unser Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Familien."



Am Schiff klafft auf der linken Seite ein etwa 70 Meter langer Riss. Es hat starke Schlagseite. Augenzeugen vermuteten, dass es einen Felsen rammte, meldete die Nachrichtenagentur Ansa.

Einige Passagiere sprangen in Panik von Bord

"Wir haben einen großen Krach gehört, dann war es die Hölle", sagte ein Passagier, der zusammen mit anderen Schiffbrüchigen aufs Festland nach Porto Santo Stefano gebracht wurde. "Sie haben uns gesagt, wir sollten die Ruhe bewahren, die Angst war aber auf allen Gesichtern, die Besatzung eingeschlossen", schilderte er.

Der Unglücksort liegt nur wenige Hundert Meter vor dem Hafen der Insel Giglio. Die meisten der 4.229 Passagiere und Besatzungsmitglieder wurden mit Rettungsbooten in Sicherheit gebracht. Einige Passagiere seien in Panik geraten und über Bord gesprungen, hieß es.

Die in Genua ansässige Kreuzfahrtgesellschaft Costa Crociere sprach von einer bestürzenden Tragödie. Ein Vertreter sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus.

Es war nicht der erste Unfall des Kreuzers

An Bord waren nach Angaben der Gesellschaft auch 500 deutsche Passagiere. Ob einer von ihnen unter den Toten oder Verletzten ist, konnte ein Sprecher zunächst aber nicht sagen. Das Auswärtige Amt in Berlin teilte mit, es habe keine entsprechenden Hinweise.

Das knapp 300 Meter lange Schiff war am Freitag von Civitavecchia aus zu einer Mittelmeerkreuzfahrt aufgebrochen. Unternehmensangaben zufolge wurde das Schiff 2006 gebaut und bietet in 1.500 Kabinen Platz für 3.780 Passagiere und 1.100 Besatzungsmitglieder.

Es ist nicht der erste Zwischenfall mit der Costa Concordia . 2008 hatte das Schiff bei der Einfahrt in den Hafen von Palermo die Hafenbefestigung gerammt und war leicht beschädigt worden. Damals fegten heftige Sturmböen über die sizilianische Hafenstadt.

(Notfallnummern für Angehörige: Krisen-Hotline des Auswärtigen Amtes: 030-18170; Bereitschaftsdienst des Generalkonsulates in Mailand: 0039-335-6255622; Bereitschaftsdienst der Deutschen Botschaft Rom: 0039-335-7904170)