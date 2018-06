Im Osten Australiens sind aufgrund von Überschwemmungen Tausende Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. Laut Behördenangaben steckten in den Bundesstaaten New South Wales und Queensland insgesamt etwa 7.200 Bewohner in ihren Häusern fest. In der Stadt Moree in New South Wales begannen Rettungskräfte damit, mehrere Häuser und Geschäfte zu evakuieren. Dem Regierungschef des Bundesstaates New South Wales, Bryan O’Farrell, zufolge sind im Norden viele Grundstücke überflutet.

O’Farrell sagte, die Straßen im Zentrum von Moree ähnelten eher Kanälen, die in Venedig angebrachter wären als im Norden von New South Wales. Zuvor hatte er das Gebiet mit einem Hubschrauber überflogen.

Vor etwa einem Jahr gab es im Nordosten Australiens bereits riesige Überschwemmungen . Dabei wurden Zehntausende Häuser überflutet. Etwa 35 Menschen wurden getötet, riesige Flächen Ackerland wurden vernichtet. Anschließend fegte der Zyklon "Yasi" über das Land und richtete weitere große Schäden an.