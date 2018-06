Vier Monate nach seinem Tod hat die US-Bundespolizei FBI eine Akte über den verstorbenen Apple-Mitbegründer Steve Jobs veröffentlicht. Die 191 Seiten umfassende Akte, die auf Anforderung der Zeitung The Wall Street Journal zugänglich wurde, beruht auf Befragungen aus dem Jahr 1991, als Jobs einen Beraterposten beim damaligen US-Präsidenten George Bush übernehmen sollte. Das FBI befragte Kollegen, Freunde, Angehörige und Nachbarn von Jobs – und bekam nicht nur schmeichelhafte Auskünfte über den langjährigen Chef des US-Computerkonzerns.

Jobs wird von den Befragten, deren Namen das FBI schwärzte, als "willensstark, eigensinnig, fleißig und getrieben" und sogar als "Genie" beschrieben. Einige sagten jedoch auch, dass er manchmal die Unwahrheit sage und "die Realität verdrehe", um seine Ziele zu erreichen. Gleichzeitig wird er im Umgang mit anderen Menschen als sehr ehrlich und aufrichtig beschrieben.

Jobs wurde für die Sicherheitsüberprüfung auch selbst befragt – nachdem dem FBI zunächst mitgeteilt worden war, dass er drei Wochen lang gar keine Zeit habe und dann auch nur für eine Stunde. In der Befragung gab er unter anderem an, als Schüler und Student mit Marihuana, Haschisch und LSD experimentiert zu haben. Außerdem wird in der Akte auch seine Beziehung zu seiner Tochter aus einer vorehelichen Beziehung vermerkt, die er anfangs nicht unterstützt habe.

Jobs hat mit den Produkten seines Unternehmens den Markt der Computer- und Kommunikationsbranche stets bestimmt. Mit dem iPod nahm er maßgeblichen Einfluss auf das Musikgeschäft.

Er war am 5. Oktober 2011 nach langer Krebserkrankung im Alter von 56 Jahren gestorben.