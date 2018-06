Eine schwere Explosion in einem Chemiepark hat die Stadt Marl im nördlichen Ruhrgebiet erschüttert.



Nach Angaben eines Sprechers der Betreibergesellschaft Infracor ereignete sich die Explosion in einer Anlage des Spezialchemiekonzerns Evonik. Demnach könnte ein Gasbehälter explodiert sein. Durch die Explosion wurde eine 100 Meter hohe Stichflamme verursacht. Die Feuerwehr hatte das Feuer rasch unter Kontrolle.

Ein Mensch ist durch die Explosion getötet worden. Es handele sich um einen Mitarbeiter der Anlage, teilte der Betreiber Infracor mit. Zuvor war die Rede von einem "bewegungslos in der Anlage" liegenden Opfer, das "noch nicht geborgen werden" konnte. Insgesamt wurden nach dem Unglück drei Menschen vermisst. Zwei der zunächst Vermissten konnten jedoch im Laufe des Tages zu Hause telefonisch kontaktiert werden.

Laut Polizeiangaben wurden mindestens zwei Menschen verletzt. Ein Arbeiter wurde mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus geflogen. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Über die Zahl der Verletzten und Vermissten hatte es zunächst widersprüchliche Angaben gegeben. Wie es zu dem Unfall kam, ist unklar.

Chemiepark-Betreiber gibt Entwarnung

Über Marl stand nach der Explosion zeitweise eine 100 Meter hohe Rauchwolke. Sie zog Richtung Süden, nach Polizeiangaben über die West-Ost-Verbindung A2 hinaus. Bis etwa 16 Uhr hatte sich die Rauchwolke laut Polizei jedoch aufgelöst.



"Es hat zu keiner Zeit Gefahr für die Bevölkerung bestanden", sagte Franz. Auch der Betreiber des Chemieparks Marl gab Entwarnung. Messungen innerhalb und außerhalb des Parks hätten keine nachweisbaren Mengen gesundheitsschädlicher Stoffe ergeben, sagte ein Infracor-Sprecher. Dennoch riet er den Anwohnern, Fenster und Türen zunächst geschlossen zu halten.



Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ( SPD ) sagte zum Abschluss eines SPD-Sonderparteitags in Düsseldorf : "Wir sind von hier aus in Gedanken bei den Familien, die da jetzt bangen."



Am Standort Marl sind laut Infracor 10.000 Mitarbeiter beschäftigt. Das Gelände erstreckt sich über eine Fläche von 6,5 Quadratkilometern.