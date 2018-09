Im westpfälzischen Weilerbach hat am Nachmittag ein 78-jähriger Mann in einer Praxis zwei Ärzte niedergeschossen. Auf der Flucht schoss der Mann zudem einen Polizisten an, anschließend habe er sich selbst getötet, teilte die Polizei in Kaiserslautern mit.

Gegen 15.30 Uhr gab der Täter demnach mehrere Schüsse auf die Mediziner ab. Kurze Zeit später starben sie an ihren Verletzungen. Der Schütze sei nach der Tat zu Fuß in sein Haus geflüchtet, das von einem Spezialeinsatzkommando umstellt wurde. Wenig später fanden die Beamten den 78-Jährigen tot in seiner Wohnung auf.

Die Hintergründe der Tat sind bislang völlig unklar. "Wir wissen nur, dass der Mann Patient in der internistischen Praxis war", sagte der Polizeisprecher. Ob Patienten zum Zeitpunkt der Schüsse in der Praxis waren, konnte er zunächst nicht sagen. Es sei aber anzunehmen. Von einem Amoklauf wollte er nicht sprechen. Der verletzte Polizist schwebe nicht in Lebensgefahr, befinde sich aber im Krankenhaus.

Beim Tatort handelt es sich nach Polizeiangaben um eine internistische Praxis. Sie liegt in einem Gebäude mit mehreren Arztpraxen. Das Haus, in dem sich der Mann das Leben nahm, war am Abend weiträumig abgesperrt. Augenzeugen berichteten von Einschusslöchern unter anderem am Hauseingang.