Auslöser für den Absturz eines US-Kampfjets mitten in eine Wohnanlage im amerikanischen Bundesstaat Virginia war scheinbar ein schwerer mechanischer Fehler des Flugzeuges. Die Marine geht davon aus, dass ein "katastrophales" Maschinenproblem den Unfall verursachte, wie Sprecher sagte. Das Unglück war glimpflicher verlaufen als anfangs angenommen.



Bisher gab es lediglich Informationen über sieben Leichtverletzte, darunter die beiden Besatzungsmitglieder des Flugzeuges. Diese hatten sich vor dem Absturz mit dem Schleudersitz retten können. Medienberichten zufolge befand sich am Abend nur noch der Pilot der Maschine im Krankenhaus. Nach Angaben der Feuerwehr ging die Suche nach Verschütteten weiter, doch sei bisher niemand vermisst gemeldet worden.



Der Absturz des Kampfjets in Virginia Beach hatte das Viertel so schwer verwüstet, dass zunächst auch Todesopfer befürchtet worden waren – fünf Gebäude standen in Flammen, etwa 40 Wohnungen wurden zerstört oder beschädigt. Auch Augenzeugenberichte, nach denen das Flugzeug kurz vor dem Unglück Treibstoff verloren hätte, wiesen auf Schlimmeres hin.

Kampfjet gehörte zu Ausbildungsschwadron



Das Marine-Flugzeug vom Typ F/A-18D war kurz nach dem Start auf dem nahe gelegenen Militärflugplatz Oceana in den Hof des Mietwohnungskomplexes in Virginia Beach gestürzt. Nach Angaben des örtlichen Feuerwehrchef Tim Riley Riley fielen dadurch zwei Gebäude völlig in sich zusammen. "Es wird einige Zeit dauern, um da durchzukommen und sich an eine genaue Suche zu machen", sagte er. Fernsehbilder zeigten brennende Dachstühle, dicke schwarze Rauchschwaden und verstreute Trümmerteile.



Das Flugzeug gehörte zu einem Ausbildungsgeschwader. Am Steuer habe ein Flugschüler gesessen, sagte der Marine-Sprecher, hinter ihm ein äußerst erfahrener Fluglehrer. Wie es in Medienberichten hieß, hätten diese versucht, das Flugzeug über das Wohngebiet hinweg in den nahe gelegenen Atlantik zu steuern. Ein Augenzeuge, Pat Kavanaugh, sagte dem Sender CNN , einer der Crewmitglieder habe sich nach der Landung mit dem Fallschirm sofort dafür entschuldigt, dass die Maschine in die Wohnanlage gestürzt sei.