Bei einer Schießerei an der christlichen Oikos University in Oakland im US-Bundesstaat Kalifornien sind nach Angaben der Polizei sieben Menschen getötet worden. Fünf Menschen starben bereits am Tatort, zwei Verletzte später im Krankenhaus. Drei weitere Studenten werden wegen Schussverletzungen behandelt, sind aber außer Lebensgefahr.

Der mutmaßliche Täter stellte sich einige Stunden nach der Schießerei in einem Einkaufszentrum, wenige Kilometer vom Tatort entfernt. Es handele sich um einen 43-jährigen Mann koreanischer Abstammung, sagte ein Polizeisprecher. Er soll früher an der privaten Hochschule studiert haben.

Pastor Jong Kim, der Gründer der Oikos University, sagte der Oakland Tribune , der mutmaßliche Täter sei ein ehemaliger Krankenpflegeschüler. Er sei sich aber nicht sicher, ob der Mann von der Schule verwiesen worden sei oder sie freiwillig verlassen habe.

Die Oakland Tribune berichtet weiter, der Mann sei nach monatelanger Abwesenheit erstmals wieder an dem College erschienen. Nach Aussagen von Angehörigen eines verletzten Studierenden habe er seine früheren Klassenkameraden aufgefordert, sich an einer Wand aufzustellen. Dann habe er eine Waffe gezogen.

Augenzeugen berichteten laut San Francisco Chronicle , der Mann habe das Feuer während einer Unterrichtsstunde für Krankenpflege eröffnet und wild um sich geschossen. Über mögliche Motive gab es noch keine Angaben.