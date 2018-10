In Berlin-Kreuzberg ist es am gestrigen Dienstagabend schon kurz nach dem Start der Demonstration unter dem Motto "Der Druck steigt — für die soziale Revolution" zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen. Demonstranten attackierten Polizeibeamte, Steine und Flaschen flogen gegen eine Bankfiliale, eine Tankstelle wurde ebenfalls attackiert.

Als vor dem Jüdischen Museum Steine gegen ein Wachhäuschen flogen und Beamte immer wieder angegriffen wurden, beendete die Polizei den Aufmarsch vorzeitig. Somit konnten die Teilnehmer nicht wie ursprünglich geplant bis ins Stadtzentrum ziehen, wo die Veranstaltung am Boulevard Unter den Linden enden sollte. Die Polizei schätzte die Zahl der Demonstranten auf etwa 10.000. Sie selbst war mit rund 7.000 Beamten im Einsatz.

Am Abend zuvor waren während der Berliner "Antikapitalistischen Walpurgisnacht " mit rund 3.000 Teilnehmern, die erstmals im alten Arbeiterbezirk Wedding stattfand, ebenfalls vereinzelt Flaschen, Steine und Böller gegen Beamte und Polizeiautos geflogen. Acht Polizisten wurden leicht verletzt. Die Polizei schritt gegen einige Vermummte ein, es gab vier Festnahmen – deutlich weniger als im Vorjahr. Die Protestaktion wurde vorzeitig beendet, nachdem etwa 200 schwarz gekleidete Demonstranten eine Menschenkette bilden wollten.

Die amtierende Polizeipräsidentin Margarete Koppers bezeichnete den Einsatz der Beamten als sehr gelungen. Die Polizei habe sich nicht provozieren lassen, sagte sie. Berlins Innensenator Frank Henkel ( CDU ) sagte, das Konzept der Polizei sei aufgegangen. Die Einsatzkräfte seien besonnen vorgegangen, hätten aber schnell und konsequent gegen Straftäter durchgegriffen.

In Hamburg wurden zwei Polizisten verletzt

Ähnliche Szenen wie in der Nacht in Berlin spielten sich auch in Hamburg ab. Während der Schlusskundgebung der sogenannten revolutionären 1. Mai-Demonstration, die unter dem Motto "Keine Alternative zur Revolution!" stand, warfen Teilnehmer Flaschen, Böller und Steine auf Beamte. Zwei Polizisten wurden verletzt, wie eine Sprecherin berichtete. Einige Demonstranten waren vermummt.

Etwa 1.400 Teilnehmer waren zuvor von den St. Pauli-Landungsbrücken über die Reeperbahn in den Stadtteil Ottensen gezogen. Schon dabei warfen einige Demonstranten Böller auf die Einsatzkräfte und zündeten bengalische Feuer. Die Ausschreitungen dauerten auch nach der Abschlusskundgebung an. Die Polizei setzte im Schanzenviertel in der Nähe des alternativen Kulturzentrums Rote Flora einen Wasserwerfer ein. Sie war mit etwa 1.000 Beamten präsent.

Im Hamburger Schanzenviertel verlief die Walpurgisnacht nahezu ohne Zwischenfälle. Der Polizei zufolge wurden lediglich einige Mülltonnen und Abfall in der Nähe des links-alternativen Kulturzentrums Rote Flora angezündet, aber schnell wieder gelöscht.