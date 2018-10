Auf einem Atom-U-Boot der US-Marine ist am Mittwochabend (Ortszeit) ein Feuer ausgebrochen. Der Brand entstand während Wartungsarbeiten an der USS Miami , die sich in einer Werft in Portsmouth im Bundesstaat Maine befindet. Der Reaktor des Schiffes sei zum Zeitpunkt des Brandes nicht in Betrieb gewesen und nicht von den Flammen erfasst worden, sagte eine Sprecherin der Werft, über der schwarze Wolken aufstiegen. Das U-Boot hatte demnach auch keine Waffen an Bord.

Die Ursache des über Stunden andauernden Brandes war unklar. Vier Feuerwehrleute wurden während der Löscharbeiten verletzt. Die Einsatzkräfte mussten Ausrüstung unter anderem vom rund 90 Kilometer entfernten internationalen Flughafen von Boston heranschaffen. Das Schiff war im März für größere Überholungsarbeiten nach Portsmouth gekommen.